Gezondheidszorg Primary Care Caribbean met aandacht voor hoge bloeddruk Redactie 18-05-2024 - 1 minuten leestijd

Gedeputeerde Nina den Heyer was één van de personen bij wie de bloeddruk deze week werd opgenomen. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Vrijdag was het Wereld Hypertensie Dag. In het kader van deze dag heeft Primary Care Caribbean (PCC) gedurende de hele week een diverse bedrijven bezocht om informatie te geven over het risico van hoge bloeddruk.

Het grote gevaar bij hoge bloeddruk is dat er vaak geen sprake is van symptomen, maar wel van schadelijke gevolgen. Een hoge bloeddruk wordt daarom ook wel de ‘stille moordenaar’ genoemd.

Medewerkers van de huisartsenpraktijken op het eiland zorgen, samen met de huisartsen, dagelijks voor bewustwording bij de patiënten.