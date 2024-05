Algemeen Fundashon EQ Bonaire pleit voor meer tolerantie op IDAHOT-dag Redactie 17-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vandaag 17 mei, tijdens de International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT), roept Fundashon EQ op tot bewustwording en meer tolerantie jegens de LHBTQ+-gemeenschap. De organisatie benadrukt dat discriminatie van mensen die zich niet als hetero identificeren wereldwijd toeneemt en dat tolerantie op veel plaatsen onder druk staat.

Fundashon EQ streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderexpressie, zijn of haar talenten kan inzetten voor een betere wereld. “Een inclusieve wereld maakt ons sterker en zorgt voor een nog mooier Bonaire”, aldus de stichting.

Als symbool voor deze strijd tegen discriminatie zullen op 17 mei bij verschillende overheidsgebouwen de regenboogvlaggen wapperen. Dit symbolische gebaar wordt door Fundashon EQ toegejuicht en is bedoeld om het gesprek over diversiteit en inclusie te stimuleren.

Daarnaast zal Fundashon EQ tijdens Pride Bonaire, van 16 tot 23 juni, inclusie centraal stellen in diverse activiteiten. Met de slogan “Huntu” (Samen) benadrukken zij het belang van een gezamenlijk streven naar een inclusief Bonaire waar iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderexpressie, welkom is en gerespecteerd wordt.