Vakbondsleider Sint-Eustatius bezoekt collega’s Bonaire

KRALENDIJK – Charles Woodley van de All-4-1 Union op St.-Eustatius heeft recent een bezoek gebracht aan collega-vakbondsbestuurders op het eiland.

Woodley had zowel een ontmoeting met de koepel van vakbonden op het eiland, de USIBO, als met collega-bond Algemene Federatie van Bonairiaanse Werknemers (AFBW). Beide partijen werken ook samen in de onderhandelingen over een overkoepelende Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor het zorgpersoneel op alle drie de BES-eilanden.

Manifestatie

Tijdens zijn ontmoeting met collega’s op Bonaire sprak Woodley ook zijn steun uit aan de manifestatie voor het vaststellen van een Sociaal Minimum. “Op St.-Eustatius leven dezelfde gevoelens als op Bonaire, als het gaat om het sociaal minimum”, aldus Woodley.