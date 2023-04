STINAPA maant tot voorzichtigheid in verband met koraalziekte

KRALENDIJK- Natuurorganisatie STINAPA zegt te vrezen dat de koraalziekte Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD) is nu toch de riffen van het eiland hebben bereikt.

SCTLD is een zeer besmettelijke ziekte die koralen aantast, wat leidt tot het verlies van weefsel en uiteindelijk tot het doden van de koraalkolonies.

De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in Florida in 2014 en heeft zich sindsdien verspreid naar 22 landen in het Caribisch gebied. De zuidelijke Caraïben waren een van de laatste plaatsen waar SCTLD niet was ontdekt, maar met de recente uitbraken op andere eilanden in de Nederlandse Cariben, en nu als laatste Bonaire, lijkt het erop dat de ziekte zich nu over de hele regio heeft verspreid. De oorzaak van de ziekte wordt nog onderzocht, maar het vermoeden is dat het wordt veroorzaakt door een bacteriële ziekteverwekker.

STINAPA zegt nauw samen te werken met experts van zowel lokale als internationale gemeenschappen om ons beheer van de situatie te verbeteren. Met een sterke toewijding aan het behoud van ons mariene ecosysteem.

Ook roept de natuurorganisatie duikers op zich te houden aan de regels van het Marinepark en de nieuwe SCTLD-richtlijnen. STINAPA zegt dat ze hoopvol blijven dat onze collectieve inspanningen de impact van deze ziekte zullen verminderen en onze koralen zullen laten gedijen.

Op onderstaande link zijn de duiksites te zien diesymptonen vertonen van de ziekte, STINAPA vraagt deze duikplaatsen te vermijden: ArcGIS – BNMP Coral Disease Presence 2023-April-05