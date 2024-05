Economie Opening Karels Pier Dos laat op zich wachten Hans Hofstra 19-05-2024 - 3 minuten leestijd

Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Het zal een schok voor de familie Visser hebben opgeleverd. Afgelopen week werd met zwaar materieel een opgang voor Pier Dos verwijderd. Volgens de overheid, zou deze hier illegaal zijn gebouwd. Een tegenvaller voor eigenaar Karel Visser, die zijn Pier Dos graag snel geopend ziet worden.

,,We hebben een natuurvergunning, de bouwvergunning en ook de rijkswaterstaatvergunning”, aldus Karel Visser die uitkijkt naar de opening van Pier Dos. Het nieuwe gedeelte van Karel’s Bar leek in eerste instantie komende week geopend te worden. Toch ziet het er naar uit dat de opening vertraging heeft opgelopen. Afgelopen week besloot het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om de opgang die rolstoelgebruikers kunnen gebruiken, af te breken. Volgens het OLB zou er een bouwstop zijn gestuurd. Toch besloot eigenaar Visser de opgang wel te maken.

,,Het OLB doet daar heel moeilijk over. We moesten het verwijderen, maar we gaan in beroep”, liet Karel afgelopen week nog aan Bonaire.nu weten nog voordat de opgang was afgebroken. ,,De opgang is geen gevaar en belemmert niets. Als het OLB goed kan onderbouwen waarom dit weg moet, dan haal ik het weg. Ik ben van mening dat de pier toegankelijk moet zijn. Maar inderdaad, de overheid doet hier moeilijk over”, aldus eigenaar Karel Visser.

Tegenvaller voor Karels

Alles lijkt erop dat beide partijen niet tot elkaar konden komen. Deze week werd de opgang met grof geschud verwijderd. Een ravage. En een tegenvaller voor de familie Visser die graag ziet dat de Pier snel wordt geopend.

,,We moeten nog een paar details regelen”, aldus Karel. ,,Zo zijn we bezig met de muziekinstallatie. We moeten ook nog een vergunning krijgen voor het afmaken van de zijkanten. Maar dit zou niet een belemmering zijn voor de opening van Pier Dos”.

Nieuw concept

Pier Dos gaat er anders uitzien dan het oude gedeelte van Karels Bar. Niet alleen ziet het uiterlijk er moderner uit, ook wil de eigenaar iets nieuws aanbieden op het eiland: ,,We hebben daar straks een soort vitrine staan. Hierin ligt vis. Er is geen menu. Je kiest je vis en deze maken we dan op de pier klaar zoals de klant het graag bereid ziet worden”.

Wanneer de Pier geopend gaat worden, daar kan Karel geen duidelijkheid over geven. Hij laat weten: ‘Houd onze facebook-pagina in de gaten, hier komt de officiële datum op te staan’. Hoe de opening er precies uit gaat zien, dat is ook nog onbekend. Wel laat de positief gestemde eigenaar er het volgende over weten: ,,Het wordt een ‘soft-opening’. Dat zal een soort test zijn. Maar daarna zullen we een feestje organiseren voor de lokale bevolking”.