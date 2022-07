KRALENDIJK- Gedeputeerde Nina den Heyer (MPB) lijkt de politiek vaarwel te gaan zeggen. Op vrijdag bevestigde de populaire politica dat zij voornemens was zich bij de komende verkiezingen niet opnieuw herkiesbaar te stellen.

Geruchten over de positie van Den Heyer deden al enige tijd de ronde. Den Heyer zou teleurgesteld zijn over de resultaten die zij als gedeputeerde kon bereiken, vooral in de samenwerking met Nederland.

Daarnaast zou Den Heyer ook niet altijd op één lijn zitten met partijleider Elvis Tjin Asjoe, van wie zij meer steun verwachtte, maar niet altijd kreeg. Ook de strijd met gezaghebber Edison Rijna over de omstreden vergunning voor het Sunset Beach Resort heeft niet in positieve zin bijgedragen aan de arbeidsvreugde van Den Heyer; hoewel haar besluit om de politiek te verlaten al dateert van vóór die perikelen.

Verlies

Met het vertrek van Den Heyer verliest niet alleen de MPB, maar ook het eiland de populairste politica van het eiland. Den Heyer haalde bij de laatste verkiezingen veruit de meeste stemmen op het eiland; bijna twee maal zoveel als partijleider Tjin Asjoe.