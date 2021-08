Actueel reisadvies Bonaire

Laatst gewijzigd op: 24-07-2021 | Nog steeds geldig op: 01-08-2021

De kleurcode voor Bonaire is geel. Reizen is mogelijk, ook met je digitale coronabewijs (DCC), maar let op: er zijn inreismaatregelen. Nederland is voor Bonaire zeer hoog risicogebied. Je moet een negatieve NAAT(PCR)-test van maximaal 72 uur voor vertrek kunnen laten zien, ook als je (volledig) gevaccineerd bent. Print voor de zekerheid je testbewijs uit en neem deze mee op papier.

Heenreis naar Bonaire

Je kunt met uw DCC (Digitaal Corona Certificaat) naar Bonaire reizen. Print voor de zekerheid je testbewijs uit en neem deze mee op papier.

Reizigers naar Bonaire zijn verplicht om een online gezondheidsverklaring in te vullen, bij voorkeur 48 uur voor vertrek. Bij aankomst moet je het formulier (geprint of een digitale kopie op uw telefoon) kunnen laten zien.

Bij aankomst op Bonaire moet u een negatieve NAAT(PCR)-test laten zien die maximaal 72 uur voor aankomst is afgenomen. De NAAT(PCR)-test is verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar en geldt ook voor reizigers die al (volledig) gevaccineerd zijn.

Ben je (volledig) gevaccineerd, dan moet je bij aankomst, naast de negatieve NAAT(PCR)-test ook je vaccinatiebewijs laten zien.

Ben je niet (volledig) gevaccineerd? Dan heb je twee opties: Je laat binnen 24 uur voor vertrek een NAAT(PCR)-test afnemen, of: Je hebt alleen een NAAT(PCR)-test die binnen 72 uur voor aankomst is afgenomen. Dan moet je op eigen kosten direct bij aankomst op het vliegveld van Bonaire een antigeentest laten doen.

Wie geen negatief testresultaat kan laten zien bij aankomst, moet direct tien dagen op eigen kosten in quarantaine op een door de gezaghebber aangewezen locatie.

Op de vijfde dag na aankomst moet iedereen, (volledig) gevaccineerde en niet-gevaccineerde reizigers, zich (gratis) laten testen bij de GGD.

Reizigers van buiten Caribisch Nederland hebben een geldige verzekering nodig, zodat zij gedekt zijn tegen extra medische kosten op Bonaire.

Terugreis naar Nederland