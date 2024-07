Luchtvaart & Reizen Z Air voegt twee regional jets toe aan bestaande vloot Redactie 25-07-2024 - 2 minuten leestijd

Financieel directeur van Z Air, Sueyenne Dammerman, zet haar handtekening onder de overeenkomst met Regional One. Foto: Z Air.

KRALENDIJK/WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappij Z Air heeft op woensdag, na een periode van interne voorbereiding en onderhandelingen met mogelijke leveranciers, een contract getekend voor de ingebruikname van twee Embraer-140 straalvliegtuigen.

Na de ondertekening van het contract wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen om de twee toestellen vanuit de Verenigde Staten naar Curaçao over te brengen. Volgens Z Air directeur René Winkel, kan hier nog wel enige tijd overheen gaan. Het eerste vliegtuig wordt in het laatste kwartaal van 2024 op Curaçao verwacht. De verwachting is evenwel dat het toestel, vrij snel na aankomst, ook daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.

De nieuwe toestellen zullen in eerste instantie worden ingezet op vluchten naar Medellín, maar er zullen zeker ook andere bestemmingen bijkomen als de vliegtuigen eenmaal operationeel zijn. Ondertussen blijven de drie Saab 340B-vliegtuigen, die momenteel al bij Z Air vliegen, deel blijven uitmaken van de vloot. De Saabs zullen, zoals ook nu al het geval is, voornamelijk worden ingezet voor vluchten tussen Aruba, Bonaire en Curaçao.

Directeur René Winkel is zeer tevreden met de bereikte mijlpaal. “Z Air heeft altijd stap voor stap willen groeien, op een voorzichtige manier. We hebben dit type vliegtuig lang bestudeerd en zijn ervan overtuigd dat het precies wat we nodig hebben om de komende jaren te blijven groeien.”

Ook financieel directeur Sueyenne Dammerman is in haar nopjes over de toevoeging van de nieuwe vliegtuigen en zegt zich bovenal trots te voelen. “Met deze stap tonen we opnieuw aan dat we als lokaal bedrijf tot veel in staat zijn. Samen met ons team, dat nu uit bijna 100 medewerkers bestaat, hebben we de afgelopen jaren een goede en solide reputatie opgebouwd.”

Vliegtuig

De Embraer 140 is een jet die is geproduceerd door het Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer en biedt plaats aan 44 passagiers. Het vliegtuig is populair op regionale routes en wordt al vele jaren wereldwijd door vele luchtvaartmaatschappijen gebruikt. Het is ook erg populair in de Verenigde Staten, waar het vliegt voor maatschappijen zoals American Airlines, American Eagle en United Express.

