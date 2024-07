Luchtvaart & Reizen Delegatie Aruba vergadert met GOL Airlines over ambities voor Braziliaanse markt Redactie 25-07-2024 - 1 minuten leestijd

Een delegatie uit Aruba vergadert deze week met GOL Airlines over groeidoelstellingen voor de Braziliaanse markt. De delegatie uit Aruba bestond uit belangrijke vertegenwoordigers zoals Ronella Croes, CEO van A.T.A., en Jordan Schlipken Croes, A.T.A. Area Director Latijns Amerika.

De Braziliaanse markt heeft indrukwekkende groei laten zien voor Aruba en sloot 2023 af met een stijging van 24% vergeleken met 2019. Voor juni 2024 steeg de markt met 33% vergeleken met dezelfde periode in 2023. A.T.A. streeft naar een groei van de Braziliaanse markt met 40% in 2025 ten opzichte van 2024, en wil de aanwezigheid van Aruba in Latijns-Amerika, inclusief Argentinië, Brazilië, Chili en Peru, versterken.

Volgens A.T.A. zal GOL Airlines zal cruciaal zijn in deze groei met nieuwe vluchten vanaf december 2024, naast de bestaande verbindingen van Avianca, Copa Airlines en LATAM Airlines. Tijdens de vergaderingen ontmoette de delegatie belangrijke vertegenwoordigers van GOL en touroperators.

Productief

A.T.A. en AAA zijn tevreden over de besprekingen met GOL, die als productief worden omschreven. Aruba is, samen met San Jose en Cancun, één van de drie nieuwe bestemmingen die dit jaar door Gol Linhas Aéreas worden gelanceerd. De A.T.A. hoopt voor 2025 op een groei van 40% in het aantal bezoekers uit Brazilië. Dit komt neer op 25.900 bezoekers.

