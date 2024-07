Luchtvaart & Reizen KLM vliegt al 70 jaar ononderbroken naar Ecuador Redactie 23-07-2024 - 2 minuten leestijd

Medewerkers en cabinepersoneel van de KLM samen op de foto ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van de vluchten. Foto: KLM

QUITO, ECUADOR- De KLM viert deze week de 70ste verjaardag van ononderbroken vluchten naar Ecuador. Hiermee voert de KLM, sinds het jaar 1954, langer dan enige andere Europese luchtvaartmaatschappij, vluchten uit naar het Latijns-Amerikaanse land.

“Ons succes is het resultaat van het onvermoeibare werk van een team dat zich inzet voor veiligheid en excellentie. We blijven toegewijd aan het verbinden van Ecuador met Europa en de wereld”, zegt Marie-Noëlle Landázuri, Manager van KLM in Ecuador.

Landázuri sprak ook haar dank uit aan de autoriteiten en de luchthavens van Quito en Guayaquil, met wie al die jaren wordt samengewerkt.

Sinds de aanvang op 17 juli 1954, is de operatie van KLM in Ecuador aanzienlijk geëvolueerd. In eerste instantie ging het om één enkele vlucht per week, op zondagen, met vertrek uit Guayaquil om 10.55 uur. Enkele jaren later wijzigde KLM haar route door de vluchten uit te gaan voeren met een DC8-vliegtuig en haar route naar Quito starten. Gedurende meerdere decennia opereerde KLM met het voor die tijd efficiënte en moderne MD11-toestel, met een tussenstop op de Nederlandse Antillen. Het ging in eerste instantie om vluchten met een tussenlanding in Curaçao en later in Bonaire. Ook werd het aantal vluchten opgevoerd naar een dagelijkse vluchtuitvoering.

Rechtstreeks

In oktober 2011 begon KLM met het uitvoeren van rechtstreekse vluchten naar Ecuador met de Boeing 777 die de route rechtstreeks vanuit Amsterdam aan kan vliegen. Momenteel voert de KLM nog altijd wekelijkse directe vluchten uit tussen Quito, Guayaquil en Amsterdam.

Deze vluchten van KLM verbinden Ecuador ook met bestemmingen in Afrika, Azië, Europa en het Midden-Oosten, via de hub op Schiphol.

