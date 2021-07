Weer nieuwe vogelsoorten ontdekt op Bonaire

Links de Witvleugel Stern, rechts de Gierzwaluw | Foto’s: Nature Today/Steve Schnoll

In 1983 was het aantal gerapporteerde vogels op Bonaire 181. Sindsdien is dit aantal gestaag gegroeid tot 237, gemiddeld drie nieuwe vogelsoorten om de twee jaar. Dit is volgens de website Nature Today de laatste jaren versneld, met alleen al in de afgelopen vijf jaar vijftien nieuwe vogels. Vorig jaar waren het er twee: de gierzwaluw en de witvleugelstern.

Twee lokale vogelaars zagen in mei 2020 een gierzwaluw. Met de hulp van verschillende experts, waaronder Peter-Paul Schets (reviewer voor eBird-Bonaire) werd dit individu geïdentificeerd als een gierzwaluw, algemeen en wijdverbreid in Europa, maar zeldzaam aan deze kant van de Atlantische oceaan.

Er is slechts één andere bevestigde waarneming in dit gebied: een record uit Suriname daterend uit 2012. De waarneming van 2020 betekende dus niet alleen een nieuwe soort voor Bonaire, maar ook voor ABC-eilanden en voor het Caribisch gebied, aldus Narure Today.

Witvleugelstern

Dezelfde vogelaar, Steve Schnoll zag in juni van vorig jaar een onbekende kleine stern die in de lucht zweefde. Deze stern was grotendeels zwart met een zwarte snavel, rode poten, witte vleugels en een witte staart. Dankzij enkele goed geschoten foto’s werd deze vogel later geïdentificeerd als een witvleugelstern in broedkleed, een primeur voor zowel Bonaire als de ABC-eilanden. Hij bleef een week op dezelfde locatie, waardoor een paar andere vogelaars deze sierlijke vogel ook konden observeren.

De witvleugelstern vertegenwoordigt soortnummer 237 voor Bonaire. Interessant is dat van de vijftien nieuwe soorten die sinds 2016 op Bonaire zijn gerapporteerd, er zeven zijn gezien zijn bij de LVV-vijvers, waarvan drie nieuwe soorten voor de ABC-eilanden. Dankzij deze zoetwatervijvers lijkt dit gebied een trekpleister voor zeldzame vogels.