Vacature Teamleider Kinderdagverblijf

Ben jij een ervaren pedagogisch medewerker met sterke leidinggevende vaardigheden en een grote passie voor kinderopvang? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Heb je als teamleider bewezen dat je een omgeving kunt creëren waarin zowel medewerkers als kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Ben je een visionair die kansen ziet en een geboren netwerker? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Teamleider Kinderopvang bij Bubbles Care

Als Teamleider Kinderopvang ben jij het hart van onze organisatie. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het team en de kinderen op het kinderdagverblijf. Als teamleider bij Bubbles Care ben jij de drijvende kracht achter kwalitatief hoogwaardige opvang. In deze dynamische rol vertaal je beleid op het gebied van kwaliteit en pedagogiek naar de dagelijkse praktijk. Jij creëert een veilige, stimulerende omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Jouw ervaring en leiderschap zijn cruciaal om onze visie tot leven te brengen en een inspirerende plek te realiseren voor zowel kinderen als medewerkers.

Wat is belangrijk

Een relevant mbo 4/hbo-diploma

Minimaal 3 jaar ervaring in de kinderopvang

Ervaring als teamleider in de kinderopvang (pré)

Leidinggevende kwaliteiten

Sterke mondelinge & schriftelijke communicatieve vaardigheden

Doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, een echte netwerker en positief ingesteld

Beheersing van Nederlands, Engels en Papiaments (pré)

Geldige VOG-verklaring

Wat krijg je van ons

Een dienstverband voor 36-40 uur per week

Salaris in schaal 7

Vakantie: 30 dagen per jaar, gebaseerd op een 40-urige werkweek

Online trainingen

Scholing & intervisie voor jouw persoonlijke ontwikkeling en dat van je team

Ruime ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden

Veel vrijheid om eigen ideeën uit te voeren

Mogelijkheid om een cursus Papiaments te volgen

2 jaar contract met uitzicht op een vast dienstverband

Over Bubbles Care

Bubbles Care is een kleinschalige kinderopvang. We bieden opvang aan kinderen van 2 t/m 12 jaar in de vorm van peuteropvang en NSO. Bij Bubbles Care staan kinderen en hun ontwikkeling centraal. Wij bieden een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving waar kinderen kunnen groeien en bloeien. Wat wij belangrijk vinden is kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht naar ons kinderen toe. Kinderen kunnen zich daardoor vanuit een geborgen en veilige omgeving in hun eigen tempo ontwikkelen. We stimuleren ‘onze’ kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Door een kind te vormen, versterken en stimuleren dragen we ons steentje bij.

Solliciteer nu!

Ben jij klaar om de uitdaging aan te gaan en ons team te leiden naar nieuwe hoogten? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacaturesbubblescare@outlook.com en laat ons zien waarom jij de ideale teamleider voor Bubbles Care bent. Bij Bubbles Care kijken we uit naar jouw unieke bijdrage en visie. Samen kunnen we het verschil maken in het leven van kinderen!

Contactgegevens

Naam bedrijf: Youth Development

Contactpersoon: Marijenia Paulina

Plaats: Kralendijk, Bonaire

Adres: Nawati, Kaya Plata 24

E-mail: vacaturesbubblescare@outlook.com

Telefoon: +599 7824668

