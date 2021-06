Uitstel belastingbetaling Bonaire voorbij in oktober

Nederland beëindigd per 1 oktober het uitstel van belastingbetaling op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De terugbetaling van uitgestelde belastingschulden is bepaald op 1 oktober van 2022. Daarvoor krijgen belastingplichtigen de mogelijkheid omdat in termijnen te doen, uitgespreid over 60 maanden.

Daarnaast wordt op Bonaire en de twee andere eilanden ook de invorderingsrente weer stapsgewijs teruggebracht naar het oorspronkelijke wettelijke niveau. Voor de BES-eilanden betekent dit dat de invorderingsrente tot en met 31

december 0,0% blijft, voor het kalenderjaar 2022 op 2,0% wordt gesteld, voor het kalenderjaar 2023 op 3,0% wordt gesteld en vanaf 1 januari 2024 weer 6,0% zal bedragen.

Tevens worden in de algemene bestedingsbelasting vrijstellingen opgenomen voor Covid-19 gerelateerde vaccins, testkits en mondkapjes. De vrijstellingen van mondkapjes is met terugwerkende kracht tot begin 2021.