Eindelijk nieuwe overeenkomst Sint-Eustatius en Saba met operator Bovenwindenferry

ORANJESTAD/THE BOTTOM – Er is eindelijk overeenstemming tussen de Openbare Lichamen Sint-Eustatius en Saba enerzijds en de operator van de Makana Ferry, het op Anguilla gevestigde Blue & Blue.

Een nauwelijks verholen conflict over de precieze tekst van de Public Service Obligation (PSO) tussen de twee kleinste BES-eilanden en Blue & Blue leidde enkele weken terug tot de invoering van normale, veel hogere commerciële tarieven.

Hoewel met name Saba al lang akkoord was met de tekst van het contract, leek voormalig gedeputeerde Arlene Spanner-Schmidt van Sint-Eustatius haar bedenkingen te hebben, tot ergernis van zowel reizigers als de regering van Saba.

Nog geen week nadat Spanner-Schmidt door de eilandsraad van Sint-Eustatius naar huis werd gestuurd is er -toeval of niet- dan toch een eindelijk overeenstemming over overeenkomst tussen de Openbare Lichamen en de Makana operator.

Geld

Het geld voor het aangaan van de PSO-overeenkomst voor de ferry verbinding werd enkele maanden terug al door het kabinet ter beschikking gesteld.

