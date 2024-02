Kabinet wil schuldhulpverlening in Caribisch Nederland aanpakken

DEN HAAG – Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties hebben in een brief aan de Tweede Kamer concrete stappen aangekondigd om de schuldhulpverlening in Caribisch Nederland te verbeteren. Dit initiatief volgt op de bevindingen van het Nibud-onderzoek naar de schuldenproblematiek in deze regio.

De armoedeproblematiek in Caribisch Nederland is volgens het Nibud groot. In het recent gepubliceerde onderzoeksrapport Minimumvoorbeeldbegrotingen voor Caribisch Nederland constateert het Nibud dat minimuminkomens niet toereikend zijn om alle noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen.

Op de drie eilanden in Caribisch Nederland leeft naar schatting 11 tot 18 procent van de inwoners met een inkomen op of rond het wettelijk minimumloon. Dat betekent dat zij maandelijks geld tekortkomen. In sommige huishoudens kunnen die tekorten oplopen tot wel meer dan 2.000 dollar per maand.

Met zulke grote tekorten zijn financiële problemen onvermijdelijk. Een aanpak van schuldenproblematiek kan dan ook alleen als inwoners voldoende middelen van bestaan hebben en armoede wordt teruggedrongen.

Subsidie

De minister wil een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) verstrekken, waarmee de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ondersteund zullen worden. Deze financiële bijdrage is bedoeld om de professionalisering van de schuldhulpverlening op de eilanden te bevorderen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het maken van afspraken met schuldeisers en het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek.

Uit het Nibud-onderzoek blijkt dat armoede en hoge woonlasten belangrijke factoren zijn die financiële problemen in de hand werken. Daarnaast wordt geconstateerd dat informatie over schulden in Caribisch Nederland beperkt beschikbaar is, wat het ontwikkelen van gericht beleid bemoeilijkt.

Maar het rapport biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen voor het verbeteren van de schuldhulpverlening, zoals het ontwikkelen van een dashboard voor schuldenproblematiek en het inzetten van werkgevers als signaleringspunt voor financiële problemen.

Deze aanpak moet leiden tot een beter inzicht in en een effectievere bestrijding van de schuldenproblematiek in Caribisch Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt hiermee een voortrekkersrol in het adresseren van een complexe problematiek die een integrale aanpak vereist.