Directe vluchten van American Airlines en Delta Airlines op Bonaire

Foto BIA

KRALENDIJK – Op 5 juni zullen American Airlines en Delta Airlines vanuit Miami en Atlanta weer met directe vluchten vliegen op Bonaire, een belangrijke mijlpaal voor het eiland.

Na een lange onderbreking door de pandemie, zullen de twee luchtvaartmaatschappijen de tweewekelijkse vluchten op woensdag en zaterdag hervatten. Dit nieuws komt als antwoord op de sterke vraag van zowel bezoekers uit de Verenigde Staten die Bonaire willen bezoeken als van onze toeristische sector en de hele gemeenschap die uitkijkt naar hun komst.

Ter voorbereiding heeft TCB in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Bonaire International Airport (BIA), BonLab, Hestia, Bonaire Holding Maatschappij (BHM) en Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) een antigeentest locatie beschikbaar gesteld op Bonaire International Airport voor reizigers die aankomen en die geen antigeentest hebben kunnen afnemen in het land van herkomst, 24 uur voor vertrek. Naast de antigeentest dienen reizigers een negatief PCR-testresultaat, afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst op Bonaire te tonen. Of kunnen reizigers enkel een negatief PCR of NAAT-testresultaat afnemen maximaal 24 uur voor vertrek.

Voor reizigers die terugkeren naar de Verenigde Staten zijn er drie andere testfaciliteiten op het eiland.

Om ervoor te zorgen dat reizigers zich op hun gemak voelen tijdens hun bezoek, lanceert TCB, in samenwerking met Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) en het OLB, een ‘Bonaire Friendly Safety Seal’ (BFSS) programma. Het nieuwe programma is ontworpen om de al strenge veiligheidsprotocollen van het eiland te verbeteren door onze lokale bedrijven te certificeren die voldoen aan de vereiste normen van het officiële BFSS programma. Het nieuwe certificeringsprogramma helpt de veiligheid en het welzijn van bezoekers en lokale bewoners te waarborgen.

Om erkend te worden en de BFSS certificering te krijgen, moeten bedrijven zich houden aan verschillende protocollen, beleidsregels en wordt er ter plekke een inspectie uitgevoerd door getraind personeel. Na goedkeuring van de beoordelaars ontvangen bedrijven het officiële gouden BFSS-zegel die in het bedrijf zichtbaar opgehangen wordt. Dit wordt ook getoond op onze website www.tourismbonaire.com, zodat reizigers de gekwalificeerde deelnemers makkelijk kunnen herkennen. De BFSS zal verschillende bedrijven certificeren, waaronder: accommodaties, casino’s, autoverhuurbedrijven, touroperators, watersportbedrijven, taxi’s, restaurants, foodtrucks, winkels en spa’s/salons.

“We hebben uitgekeken naar de terugkeer van directe vluchten vanuit de Verenigde Staten naar Bonaire en hebben deze tijd gebruikt om ons te concentreren op o.a. het nieuwe certificeringsprogramma, aldus Marjolein Oleana, Business Manager van Tourism Corporation Bonaire. “Deze maatregelen zorgen voor een prettige bezoekerservaring, omdat we reizigers op een veilige, verantwoorde en georganiseerde manier willen verwelkomen.”

Lees ook: