Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Easy Caribbean Pie

Heb je iets te vieren? Of verveel je je tijdens de lockdown? Dan is dit het perfecte recept om te proberen! Deze eenvoudig te maken limoen-roomtaart is gebaseerd op het recept van de ‘key lime pie’, een Amerikaanse taart die oorspronkelijk uit Florida komt. Deze taart wordt met ‘key limes’ gemaakt, maar met gewone limoenen smaakt hij gelukkig ook heerlijk.

Corjan geeft als altijd een caribische twist aan zijn recepten. Deze keer doet hij dat door de toevoeging van de maracuja. Deze vrucht lijkt veel op de passievrucht, maar de schil is geel. Het vruchtvlees van de maracuja bestaat net als de passievrucht en granaatappel uit een soort gelei met pitjes erin. De smaak is zoet en wat milder dan de passievrucht.

Doordat Corjan in dit recept kiest voor een kant-en-klare taartbodem wordt het echt een ‘easy’ gerecht op te maken.

Ingrediënten

De ingrediënten voor deze makkelijk te maken taart

Kant-en-klare taartbodem

1 blikje zoete, gecondenseerde melk

3 eidooiers

1 ei

sap van 2 limoenen

sap van 2 sinaasappels

vruchtvlees van 1 maracuja

1 theelepel citroenrasp

1 scheut likeur (bijvoorbeeld Passoa of Grand Marnier)



Topping

slagroom

stukjes sinaasappel

stukjes maracuja

takje munt (alleen de blaadjes)

schijfje limoen

bolletje ijs



Benodigdheden

bakvorm

oven

kom

garde

Recept

Bak de taart af in de voorverwarmde oven

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

Bekleed de bakvorm met de kant-en-klare taartbodem. Roer alle ingrediënten goed door elkaar en giet over de met taartbodem bedekte bakvorm.

Bak de taart af in de oven in ongeveer 30 minuten.

Laat de taart afkoelen en snijd hem in punten. Je kunt de taart serveren met een lekkere toef slagroom en verse maracuja en verse sinaasappel er op. Ook een bolletje ijs is een goede combinatie.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

