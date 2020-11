23 Gedeeld

Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand november bij Caribbean Homes

Crown Terrace 39

Crown Terrace 39 biedt u het mooiste uitzicht van Bonaire!

Niet alleen Klein Bonaire en haar kristalheldere turquoise wateren strekken zich voor u uit, de prachtige kleuren van Lac Bai en de zoutpannen in het zuiden maar ook Bopec in het noorden ziet u vanaf hier liggen, en op een heldere dag kunt u het silhouet van Curacao zien!

Gelegen op een toplocatie op een ruime kavel van 1.933m2, beschikt deze villa over maar liefst 5 slaapkamers, 3,5 badkamers, heel veel privacy en ruimte. Het uitzicht op de oceaan is adembenemend, de beroemde passaatwinden zijn verfrissend en de rust is ongeëvenaard; dit is wonen op Bonaire op zijn best.

De villa is netjes afgewerkt, met gebruikmaking van de hoogste kwaliteit materialen, hoge plafonds op de eerste verdieping, veel lichte, luchtige ruimtes en er zijn zowel 110V- als 220V- aansluitingen door het hele pand, evenals internet- en kabelverbindingen in elke kamer.

Al het sanitiar is van het hoogstaande merk ‘Villeroy & Boch’ en de kranen van het merk Grohe.

Momenteel is er geen zwembad, maar er is voldoende ruimte op de kavel aan de linkerkant van het pand voor een groot ‘infinity’ zwembad indien gewenst, de voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen.

Er is een aparte ingang voor auto’s die rechtstreeks naar de carport leidt.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand november bij Sunbelt Realty

EEG Boulevard 26A

Schitterende nieuwbouw villa met 3 slaapkamers en 4 badkamers direct aan de Caribische zee. Twee slaapkamers met en-suite badkamer zijn gelegen op de begane grond, terwijl de hoofdslaapkamer met aangrenzende hoofdbadkamer en breed balkon aan zeezijde is gelegen op de eerste etage.

De ruime open keuken, die overloopt in de woonkamer en het gedeeltelijk overdekte terras heeft u een heerlijke plek om te ontspannen. De high-end design keuken heeft een kookeiland met Dekton® werkblad en is voorzien van (Siemens®) inductiekookplaat, oven, magnetron, koel-vriescombinatie en vaatwasmachine.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41 Telefoon :

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Facebook : Sunbelt Bonaire

Huis van de maand november bij Harbourtown Real Estate

Hamlet Oasis 23

Hamlet Oasis ligt in Hato, met verschillende goede restaurants en shops vlakbij gelegen. Het centrum van Kralendijk ligt op maar 5 minuutjes rijden u kunt naar verschillende stranden lopen.

Hamlet Oasis heeft zeer goede verhuur mogelijkheden voor 2 units met een

gemeenschappelijk zwembad. Het huis heeft een groot overdekt terras, een gezellige woonkamer met open keuken en vide. Voorts een ruime slaapkamer met inbouwkasten, safe en airconditioning en een eigen badkamer. Aangrenzend een mooie studio met airconditioning. De studio beschikt over een knus terras. Dit gedeelte kan; afgescheiden van de woning en apart worden verhuurd.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Facebook : Harbourtown Real Estate

Huis van de maand november bij Bonaire Realty

Boutique Hotel

Dit Boutique hotel is een goedlopend hotel gelegen in een rustige woonwijk gelegen op loopafstand van het centrum en boulevard van Kralendijk. Op 5 minuten loopafstand van de boulevard waar zich de bars, restaurants en gezellige winkels bevinden.

Het hotel bevat 8 kamers met badkamer, douche en toilet. Daarnaast zijn er ook nog 4 ruime studio’s aanwezig met compleet ingerichte keuken. De studio’s zijn voorzien van douche en toilet. Alle kamers en studio’s zijn voorzien van airconditioning.

De kamers en de studio’s zijn gebouwd rondom de centraal gelegen gazebo, waar men kan uitrusten op de lounge banken of waar in de ochtend een ontbijt wordt geserveerd. In een apart gebouw bevindt zich de receptie, de keuken, een wasserette met professionele machines, en een aparte ruimte voro het spoelen en opslaan van duikspullen.

De naast gelegen ruime woning is zeer geschikt als bewoning voor de eigenaar/beheerder van dit hotel. Deze woning is bij voorkeur te koop,samen met het hotel. De woning is voorzien van 3 slaapkamers, 2 badkamers, 2 porches en een terras met aparte berging.

Hotel:

8 kamers

4 riante studio’s

gazebo met lounge sofa/banken

Receptie

Zwembad

Wasserette

Woning

3 slaapkamers

3 badkamers

2 porches

1 terras

Berging

Vraagprijs hotel : US$ 1.450.000 kosten koper

Vraagprijs naastgelegen woning US$ 375.000 kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Facebook : Bonaire Realty

Huis van de maand november bij RE/MAX Paradise Homes

Punt Vierkant 87

Mooie villa met ruime tuin in de gewilde wijk Punt Vierkant

Wellicht het eerste dat u zal opvallen aan deze villa uit 2007, is hoe onopvallend het op het eerste gezicht is. Maar dat is slechts de voorkant. Zodra u binnen bent, ziet u gelijk met hoeveel zorg en aandacht deze villa is ontworpen, gebouwd, ingericht en onderhouden. Dat het na dertien jaar er nog praktisch als nieuw uitziet, geeft aan hoe degelijk het gebouwd is en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over ‘kinderziektes’, zoals dat nog wel eens met nieuwere woningen het geval kan zijn.

Samen met de ruime, gunstig gelegen porch, die terecht kan worden gezien als dé woonkamer van de villa, en de rustgevende tuin met zwembad en gazebo, komt u geen ruimte en privacy tekort. Een woning waar u écht in thuiskomt.

Via de overdekte doorgang kunt u vanaf de voortuin rechtstreeks de porch bereiken zonder de villa van binnen te betreden. Heel slim en ook praktisch, bijvoorbeeld wanneer u gasten op bezoek krijgt voor een feestelijke gelegenheid of gewoon voor een gezellig middagje barbecueën in de tuin. Aan de andere kant van deze overdekte doorgang is de riante garage/opslagruimte gelegen met onder andere ook plek en aansluitingen voor de wasmachine.

Punt Vierkant staat op Bonaire bekend als een zeer gewilde en gevestigde ‘upscale’ buurt, met name bekend van de villa’s aan het water en het luxe Delfins Beach Resort met toprestaurant Brass Boer.

Bekijk hier de virtuele 3D-rondleiding van Punt Vierkant 87: https://my.matterport.com/models/xHqaEJ2QYvq

Vraagprijs is $ 595.000 USD K.K.

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Facebook : REMAX Bonaire

Huis van de maand november bij Caribbean Vista Blue

Courtyard Village K-4

Omgeven door een fraai aangelegde tropische tuin met veel privacy, ligt deze prachtige bungalow met nummer K-4. Te bereiken via de hoofdingang/toegangspoort van Courtyard Village Bonaire.

De woning is door een lokale architect ontworpen, uitgevoerd in een fraaie bouwstijl en bestaat uit een woonkamer met open keuken en bijkeuken, 2 slaapkamers (met inbouwkasten), 2 complete badkamers, en openslaande deuren naar de royale porch.

In de gehele woning zijn de hoge plafonds zichtbaar gebleven, wat een heerlijk effect van de binnenruimte geeft. Buiten is het dak afgewerkt met verholen goten en dakpannen. Ook is er een carport op de kavel aanwezig, wat parkeren op eigen terrein mogelijk maakt.

De woning ligt op loopafstand van de boulevard, strand, winkels en restaurants en in de directe omgeving zijn supermarkten, auto-, scooter- en fietsverhuur, duikscholen en banken etc. te vinden.

Het gehele plan bestaat uit 44 appartementen en een aantal villa’s (waarvan er nog enkele in aanbouw zijn). Het is mogelijk om de woning permanent te bewonen en/of longterm te verhuren, waarbij het ook mogelijk is om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten, zoals gebruik van het zwembad. Daarnaast is ook korte termijn verhuur toegestaan; in samenwerking met Bonaire Paradise, die met een receptie op het terrein aanwezig is.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Facebook : Caribbean Vista Blue

Huis van de maand november bij Qvillas

Kings Beach 14

Kings Beach 14 ligt direct aan de Caribische Zee. Het huis is gelegen aan de zuidkant van het eiland, vlakbij de zoutpannen.

Bij binnenkomst heeft u direct aan uw rechterhand de volledig ingerichte keuken met bar om aan te zitten. Naast de keuken vind u de woonkamer met ventilator en AC. Verbonden met de woonkamer is de patio. Open de deuren naar de patio en laat de “Bonairiaanse bries” binnen. Op de patio kunt u ontspannen en naar de zee lopen.

Kings Beach 14 heeft 3 slaapkamers en 3 badkamers. 2 bevinden zich op de eerste verdieping met allebei een eigen badkamer ook heeft één van de slaapkamers een eigen balkon dat u een prachtig uitzicht geeft over de Caribische Zee. De laatste slaapkamer bevindt zich op de tweede verdieping en heeft ook een eigen badkamer. Op deze verdieping vind je ook een groot dakterras. Alle slaapkamers zijn voorzien van een ventilator en AC.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Facebook: Qvillasbonaire

Huis van de maand november bij Sotheby’s

Bon Bida 12

Prachtig condominium van hoogwaardige constructie met een zeer hoog afwerkingsniveau bestaande uit 18 luxe appartementen, omgeven door een prachtige tropische tuin met groot gemeenschappelijk zwembad.

Zeer goede bereikbaarheid middels lift en trap! Dit is echt een zeer interessante investeringsmogelijkheid voor iedereen die zijn vakantie op Bonaire wil doorbrengen of hier zelfs permanent wil wonen. Dit appartement bevindt zich op de derde verdieping en heeft 2 slaapkamers en 2 badkamers.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : [email protected]

Website : www.sir-abcislands.com

Facebook : Sotheby’s Realty Bonaire

Lees ook: