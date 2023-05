Op zoek naar een eigen plek onder de zon?

In ons tweemaandelijks terugkerende artikel geven wij jou een overzicht van de mooiste koophuizen die momenteel op Bonaire te koop staan. Maar liefst 9 ervaren makelaars van het eiland hebben speciaal voor onze lezers een selectie gemaakt van de meest interessante woningen. Of je nu op zoek bent naar een prachtig gelegen villa, een comfortabel appartement of een ander droomhuis, in dit artikel vind je voor ieder wat wils. Wij hopen dat deze selectie je inspireert en jou een stap dichter brengt bij jouw droomhuis op Bonaire.

Huis van de maand mei bij Sunbelt Realty

Ruime familiewoning met groot appartement

Fris en ruim van opzet typeren deze vrijstaande woning met appartement aan de Kaya Tin. Een rustige straat in een populaire en kindvriendelijke woonwijk. Deze wijk Nawati kenmerkt zich door de zeer centrale ligging op het eiland. Op 12 minuten auto-afstand bevinden zich de winkels, supermarkten en gezellige restaurants.

Vanaf het moment dat u de woning betreedt, valt op hoe ruim en licht deze woning is, wat benadrukt wordt door de hoge plafonds, die doorlopen in alle vertrekken. De woning biedt voldoende ruimte om als gezin te wonen met drie slaapkamers, twee badkamers, een ruime woonkamer met open keuken en een bijkeuken. Aan zowel de voor- als achterzijde van de woning bevinden zich ruime overdekte terrassen. De ruime achtertuin is nog helemaal naar eigen smaak in te richten.

Naast de hoofdwoning is een separaat appartement gesitueerd, feitelijk een extra vrijstaande woning met eigen entree, twee slaapkamers, twee badkamers, woonkamer met open keuken en een eigen achtertuin. Zeer geschikt voor lange termijn verhuur.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Huis van de maand mei bij Karko Real Estate

In de levendige buurt van Playa Pabou, op slechts een steenworp afstand van het strand, zult u deze woning tegenkomen. Het betreft een huis met 2 slaapkamers, 1 badkamer en een appartement met 1 slaapkamer en badkamer van 40m2 in de achtertuin.. Het staat op een langdurig gepacht terrein van 600m2 en heeft een totale woonoppervlakte van 189m2, inclusief een dakterras en carport.

Wanneer u de woning binnenkomt via een vouwdeur zo breed als het zijframe van de woonkamer, komt er veel daglicht binnen en ervaart u een gevoel van ruimtelijkheid. Aan uw linkerhand bevindt zich een eetgedeelte en keuken. Aan uw rechterhand zijn er 2 slaapkamers en een gedeelde badkamer.

Aan de achterzijde van het huis bevindt zich een opslagruimte, een achterterras, een buitenpatio en een trap naar het dakterras.

Een woning met verhuurmogelijkheden nabij Kralendijk, het centrum.

Huis van de maand mei bij The Real Estate Guy

Huis met potentiële verhuurmogelijkheden te koop!

Genoeg eigen woonruimte en ook verhuurinkomsten genereren?

Deze woning in Antriol heeft veel potentieel met zijn 154 m² woonoppervlakte en 808 m² perceeloppervlakte. Bij bouwen is dus ook nog een optie!

3 slaapkamers

2 badkamers

Woongebied I

Enthousiast geworden? Laat het ons weten via [email protected] of Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:











Huis van de maand mei bij Bonaire Realty

Finca Verde 9, woonhuis met 3 appartementen

Deze prachtige woning met 3 appartementen, kunt u vinden in de rustige area Finca Verde.

De appartementen zijn geschikt voor lange- en korte termijn verhuur. Geniet van een BBQ in de gedeelde buitenkeuken met eetgedeelte of relax in het zwembad. Finca Verde 9 heeft het allemaal.

3 slaapkamers, 2 badkamers

3 appartementen, 1 met 2 slaapkamers, 2 studio’s

Eigendoms terrein

Volgroeide tuin met zwembad en BBQ area/buitenkeuken

Vakantieverhuur/ korte termijn verhuur toegestaan

Ook geschikt om te gebruiken als kleinschalig resort











Huis van de maand mei bij Caribbean Homes

Een prachtig klassiek huis met 3 slaapkamers in de zeer gewilde wijk Sabal Palm!

In een zijstraat die eindigt in een doodlopende straat, ligt deze woning op de ideale locatie. Sabal Palm is een rustige woonwijk op slechts enkele minuten van Sorobon, Kite Beach, de zuidelijke duikplekken, geweldige restaurants zoals Brass Boer, Ocean Oasis en The Beach.

Men betreedt dit goed gebouwde huis in een open woonkamer en keuken. Hardhouten harmonicadeuren openen volledig naar het ruime overdekte terras met uitzicht op het zwembad en prachtig tuin. Perfect voor het ‘buitenleven’!

Een gang naast de keuken leidt naar 3 ruime slaapkamers. Elke kamer is voorzien van airconditioning en ingebouwde kasten. Aan het einde van de hal is een gedeelde badkamer die tevens dienst doet als gastentoilet. De hoofdslaapkamer beschikt over een en-suite badkamer.

Het grote perceel biedt voldoende ruimte voor toekomstige uitbreiding. Tekeningen voor een uitbreiding zijn aanwezig. Vraag ons ernaar!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:









Huis van de maand mei bij Harbourtown Real Estate

Altijd al een resort op Bonaire willen bezitten? Poko Poko Resort is een tropisch complex in een rustige wijk met 11 verhuurbare units, bestaande uit 4 studio’s, 3 éénslaapkamer appartementen, 3 tweeslaapkamerappartementen en 1 hotelkamer. Een uniek investeringsobject met een hoog rendement.

Het kleurrijke complex met zwembad bestaat uit twee losstaande gebouwen. Het voorste gebouw heeft boven 2 ruime tweeslaapkamer appartementen en 2 éénslaapkamer appartementen. Op de begane grond zijn nog eens 4 studio’s.

In het tweede gebouw zijn 2 zeer ruime appartementen en een kleine hotelkamer.

Het resort beschikt over een logementsvergunning, waardoor de combinatie van lange termijn en korte termijn verhuur is toegestaan. Het complex is in 2021/2022 gerenoveerd en gemoderniseerd, waardoor het een uitstekende plek is voor mensen die houden van vrijheid en gezelligheid.

Alle studio’s en appartementen beschikken over een eigen keuken, badkamer en hebben airconditioning. In de stenen schuur achter is de wasruimte met 2 wasmachines en een droger. Er schuin tegenover is een sportveld gelegen en een wijkcentrum. Op loopafstand is een bakkerij, afhaalrestaurants en een buurtsupermarkt. Het resort krijgt op Booking.com een 8,9 waardering.

Oppervlaktes (excl terrassen):

Appartement 1 “Flamingo” = 29 m2 (1-slaapkamer appartement)

Appartement 2 “Turtle” = 72 m2 (2-slaapkamer appartement)

Appartement 3 “Dolphin” = 73 m2 (2-slaapkamer appartement)

Appartement 4 “Iguana” = 28 m2 (1-slaapkamer appartement)

Studio 5 “Pelican” = 17 m2 (1 persoons bed)

Studio 6 “Parrot” = 37 m2 (2 persoons bed)

Studio 7 “Donkey” = 27 m2 (2 persoons bed)

Studio 8 “Cactus” = 22 m2 (2 persoons bed)

Appartement 9 “Sea Horse” = 59 m2 (1-slaapkamer appartement)

Hotelkamer 10 “The bear” = 15 m2 (2 persoons bed)

Appartement 11 “Bella” = 82 m2 (2-slaapkamer appartement)



Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand mei bij RE/MAX Paradise Homes

Deze stijlvolle villa met drie slaapkamers en drie badkamers in het moderne Grand Windsock Resort biedt u het beste van twee werelden – een geweldige investering waarvan u het hele jaar door periodiek kunt genieten en solide inkomsten uit vakantieverhuur als u er niet bent.

Geniet van resortvoorzieningen zoals een eigen duikwinkel, gemeenschappelijk zwembad en restaurants op loopafstand van uw villa, plus een geweldige locatie dicht bij de zuidelijke duikplekken van het eiland, de windsurfbaai en het kitesurfstrand. Watersportliefhebbers zullen de buitendouche en spoelbak waarderen na een dag spelen in de Caribische Zee.

Het strakke, moderne ontwerp met hoge plafonds en overdekte buitenruimte creëren de perfecte eilandsfeer en vakantiesfeer.





De vraagprijs voor deze villa $ 629.000 USD k.k.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:









Huis van de maand mei bij Caribbean Vista Blue

Op dit moment heeft Caribbean Vista Blue geen huizen in de verkoop, alle huizen in de portefeuille zijn verkocht of in onderhandeling. Caribbean Vista Blue, heeft daarom ruimte voor nieuw (woning) aanbod.

Ben jij van plan om je huis op Bonaire te koop aan te bieden? Neem dan contact op met Caribbean Vista Blue. Ilona en haar team helpen je graag om van de verkoop een succes te maken. Wie weet staat jouw huis volgende keer in het artikel “Huis van de maand” op Bonaire.nu

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:









Huis van de maand mei bij Qvillas

Op zoek naar een appartement met uitzicht over de Caribische oceaan voor u zelf of als investeringsmogelijkheid?

Qvillas introduceert een prachtig nieuwbouwproject genaamd: Playa Lechi Thirtysix. Het project bestaat uit vier prachtige nieuwbouw appartementen. De appartementen zijn gelegen aan de boulevard en u bent op loopafstand van het bruisende Kralendijk.

De appartementen worden tot in detail afgewerkt met luxe en hoogwaardige materialen. De appartementen op de begane grond zijn nog beschikbaar en beschikken onder andere over een open keuken met luxe inbouwapparatuur, een lichte woonkamer, airconditioning in de slaapkamers, een gemeenschappelijk zwembad aan de achterzijde en een terras met uitzicht over de oceaan.

Heeft u interesse? Stuur een mail naar [email protected] en ontvang meer informatie.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas: