Op zoek naar een eigen plek onder de zon?

In ons tweemaandelijks terugkerende artikel geven wij jou een overzicht van de mooiste koophuizen die momenteel op Bonaire te koop staan. Maar liefst tien ervaren makelaars van het eiland hebben speciaal voor onze lezers een selectie gemaakt van de meest interessante woningen. Of je nu op zoek bent naar een prachtig gelegen villa, een comfortabel appartement of een ander droomhuis, in dit artikel vind je voor ieder wat wils. Wij hopen dat deze selectie je inspireert en jou een stap dichter brengt bij jouw droomhuis op Bonaire.

Huis van de maand november bij Keller Williams

Luxe woning met spectaculair uitzicht op de oceaan in Sabadeco Terrace.

Het huis, gelegen in een exclusieve buurt, biedt hoogwaardige voorzieningen zoals elektrisch bedienbare rolluiken, een verplaatsbaar dak en een privé-infinitypool met Jetstream. Met 4 slaapkamers en 4 badkamers is het huis voorzien van een apart gastenverblijf, een master suite met jacuzzi, een thuiskantoor en een prachtige tropische tuin. Het eigendom ligt nabij de beste stranden en duikplekken van Bonaire, waarbij rust en luxe samenkomen met gemakkelijke toegang tot voorzieningen.

Mis niet de kans om deze uitzonderlijke woning te bezichtigen en het ultieme eilandleven te ervaren op de heuvels van Sabadeco Terrace.

Kaya Simon Bolivar 20,

De Parel Center unit 5

+599 701 3517

Huis van de maand november bij The Real Estate Guy

68 luxe appartementen in een gated community. Deze appartementen zijn ontworpen met oog voor Kwaliteit, hoogwaardige, duurzame bouwmaterialen die voldoen aan Nederlandse normen en garanties.

Uw toekomstige appartement wordt volledig ingericht opgeleverd, inclusief luxe keuken, gastentoilet, twee ensuite-badkamers en royale grondgebonden tuinen voor elk appartement, variërend van 75m2 tot 357m2. Innovatieve, energiezuinige installaties zijn standaard, waaronder zonnepanelen, airconditioning, elektrische cv-ketel en slimme sensoren voor energiebesparing.

Ons intieme resort is slim ontworpen met een groene omgeving voor sport en ontspanning, inclusief fitnessapparatuur, klimrek, buitenbar, BBQ en Jeu de boules veld.

Welkom in een thuis dat duurzaamheid en luxe omarmt op harmonieuze wijze. Hier wordt een verfijnde levensstijl gevoed door een groen hart.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

South Pier Mall 6 Unit C-4 upstairs, Kaya C.E.B. Hellmund

Tel: +599 700 8181

E-mail: info@therealestateguybonaire.com

Website



Huis van de maand november bij Qvillas

Welkom in de toekomst van wonen met Pure 36 P30, een smartvilla op Bonaire.

Deze woning biedt geavanceerde technologie, zonnepanelen en batterijen voor onafhankelijke stroomvoorziening, en milieuvriendelijke bouwmaterialen. Met royale schuifdeuren, en-suite slaapkamers, 2 badkamers, een verfrissende magnapool, en slim gebruik van natuurlijke bronnen is dit een oase van luxe en duurzaamheid. De toegang is beveiligd via een gemeenschappelijke elektrische poort voor maximale veiligheid en privacy. Ervaar de toekomst van wonen in Pure 36 P30.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand november bij Caribbean Homes

Voor de liefhebbers van rust en ruimte, hier is Ser’i Bentana 18!

Woon je graag in de natuur, maar wil je geen concessies doen aan comfort? Dan is deze prachtige locatie iets voor jou. Het biedt je alle gemakken van luxe wonen in een landelijke en natuurlijke setting.

Op een riante kavel van ruim 2.000m2 staat een groot chalet met een porch rondom zodat van elk uitzicht kan worden genoten. De woning heeft een woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers met airco, wasruimte en een badkamer. Omdat de woning op hoogte is gebouwd is er onder het huis veel ruimte voor opslag, werkruimte of zoals nu tevens een kippenhok.

Naast de woning is recent een groot verwarmd zwembad gebouwd met zonnedek en overdekte porch om heerlijk te kunnen genieten van.. het leven! Mocht het zwembad je te groot zijn, dan klim je lekker in de Jacuzzi met een glas wijn! Vanaf hier zijn prachtige zonsondergangen te zien.

Ook aan gasten is gedacht. Er is een seperaat gastenverblijf met eigen porch en buitenkeuken, badkamer en slaapkamer met airco. Dit verblijf staat op een afgescheiden terrein met omheining.

De elektra wordt gegenereerd door middel van zonnepanelen en opgeslagen in accu’s. Het zwembad wordt verwarmd door zonne-energie en drinkwater komt via de waterleiding van het waterbedrijf (WEB).

Ser’i Bentana bestaat uit een kleine gemeenschap met een VVE. Het terrein is volledig omheind met een op afstand te openen toegangshek.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan is naastgelegen kavel ook te koop en kun je het terrein uitbreiden met maar liefst 1.690m2.

Voor meer informatie of het plannen van een bezichtiging, neem dan snel contact met ons op!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : info@caribbeanhomesbonaire.com

Website

Huis van de maand november bij MAS Real Estate

Grijp je kans en maak een afspraak voor dit perceel vlakbij het centrum, supermarkten en het strand! Het gaat om Kaya Misoa 4106 in de wijk Nikiboko. Het perceel is 440m2 groot en is eigendomsgrond. De prijs is $135.000,- exclusief kosten.

Plasa Medardo SV Thielman 2F

+599 717 2238

Email: info@mas.realestate

Website

Huis van de maand november bij Bonaire Realty

Ruime woning met grote tuin

Privé zwembad

3 slaapkamers, 2 badkamers

Groot terras/porch goed op de wind

Geheel gerenoveerd in 2023

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty:

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : info@bonairerealty.com

Website

Huis van de maand november bij RE/MAX Paradise Homes

Het exclusieve Regatta Residence-project van Bonaire is een levensstijlconcept gecreëerd voor degenen die privacy en veiligheid verwelkomen. Het uniek ontworpen woongebied bestaat uit bungalows en appartementen, een zwembad en tuinen, wat zorgt voor een warme, vriendelijke en veilige omheinde gemeenschap.

Centraal gelegen, ligt het dicht bij winkels, het centrum van Kralendijk, evenals de stranden, duikgebieden, jachthaven en luchthaven.

De nieuw gebouwde huizen #71 en #72 bestaan elk uit 3 slaapkamers, 2 badkamers, een woonkamer, keuken met oven, kookplaat en vaatwasser, aparte opslag/wasruimte, ruim overdekt terras en privéparkeergelegenheid. Er is 220V elektriciteit in het hele huis. Het huis is gebouwd met gestort beton en heeft een EPDM-kern, waardoor het goed geïsoleerd en altijd koel is.

Vraagprijs #71: $ 419.000 USD Vraagprijs #72: $ 424.000 USD

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : info@bonairehomes.com

Website

Huis van de maand november bij Harbourtown Real Estate

OPEN HUIS – Sirena Residence – Zaterdag 25 november 2023 – 10:00 – 15:00u

Wil jij een kijkje komen nemen bij Sirena Residence? Jij bent van harte welkom! Dat kan op zaterdag 25 november tussen 10:00 – 15:00 2023. Wij zullen u beide type villa’s laten zien om een beter beeld te krijgen van deze woningen. We kijken uit naar uw komst! We zouden het fijn vinden als u het aan ons kan doorgeven als u van plan bent om te komen via: office@harbourtownbonaire.com .

Aan de Kaya Sirena heeft Harbourtown Real Estate een prachtig project in de verkoop: Sirena Residence. De uniek ontworpen woonwijk zal bestaan uit 24 hoogwaardig gebouwde villa’s in twee modellen, 8 appartementen en 3 vrije kavels om uw eigen droomhuis te realiseren. Sirena Residence is gebouwd op een perceel van meer dan 20.000 m2 eigen grond waardoor het zeer ruim van opzet is. Het bestemmingplan in de omgeving is Woongebied-I.

Alle kavels op het terrein zijn bereikbaar via een eenrichtingsweg. De villa’s type I bevinden zich in de binnenring. De villa’s type II zijn gelegen aan de buitenring en de appartementsgebouwen aan de achterzijde van de residentie. Hierdoor blijven links en rechts van de entree 2 kavels over en 1 mooie kavel tussen de appartementsgebouwen aan de achterzijde. Alle villa’s worden voorzien van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en naast de appartementen is er voldoende parkeergelegenheid.

De woningen worden gebouwd met ‘traditionele’ betonblokken en zijn aangesloten op de gebruikelijke nutsvoorzieningen. De woningen kennen een hoog afwerkingsniveau.

De verkoop van fase 1 is bijna afgerond en de oplevering van de villa’s in fase 1 is einde december 2023. Ook de verkoop van fase 2 is net van start gegaan en deze villa’s zullen naar verwachting eind 2024 afgerond zijn.

Het project heeft de volgende pluspunten:

+ Eigendomsgrond

+ Geen risico door gegarandeerde realisatie van project

+ Keuken en badkamer in de villa’s van hoge kwaliteit

+ Zeer centraal gelegen

Kijk voor meer informatie: https://harbourtownbonaire.com/en/properties/683-Kaya-Sirena/

Bel voor meer informatie met één van de makelaars van Harbourtown Real Estate, of stuur een

e-mail wanneer u graag een brochure zou ontvangen van dit prestigieuze project

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : info@harbourtownbonaire.com

Website

Huis van de maand november bij Sunbelt Realty

Riant appartement op de eerste verdieping met gemeenschappelijk zwembad en toegang tot strand & Caribische zee

Gelegen op de eerste verdieping, ligt dit riante 3 slaapkamers en 2 badkamers appartement met een zeer aangenaam woongenot. Grand Windsock Resort bestaat uit meerdere appartementen met een gezamenlijke zwembad.

Vanaf het appartement is er een prachtig uitzicht over de blauwe caribische zee. Deze is gemakkelijk te bereiken via het restaurant The Beach (gelegen direct aan de overzijde van de weg). Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Windsock appartement B10 heeft een moderne open indeling met een binnen en buiten living. Via de vouw pui bereikt u het terras met pracht uitzicht. Het ruime terras beschikt over een eethoek, waar u aan het einde van de middag kan genieten van de prachtige zonsondergang. Het interieur versterkt op smaakvolle wijze de tropische sfeer die u hier zult ervaren. Verhuur van het appartement verloopt via het Grand Windsock Resort, wij verstrekken u graag aanvullende informatie hierover.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : info@sunbeltbonaire.com

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand november bij Caribbean Vista Blue

KAYA SALSA 30

Vraagprijs: $247,500 k.k.

Rustig gelegen op de grens van Nikiboko Noord en Amboina, aan een zandweg, aan het einde van de straat, deze woning op een ruime kavel erfpachtgrond van ca. 861 m2 (erfpacht loopt tot 19 augustus 2068).

Een uitstekende locatie op enkele minuten afstand van het centrum van Kralendijk, supermarkten, scholen, ziekenhuis en zee.

Op de kavel is een woonhuis gebouwd, bestaande uit een constructie van 3 metalen containers (aan elkaar verankerd), opgesteld in een U-vorm, met in het midden een ruime woon/eetkamer en keuken, met een hoog, afgewerkt plafond, met afgewerkte wanden en vloer, en een deur naar het overdekte terras.

Deze woning beschikt verder over 2 slaapkamers, een walk-in closet, een badtoiletkamer annex waskamer en een opslagplaats.

De gehele woning is ca. 165 m2 groot. Excl. de terrassen.

Op het erf bevindt zich nog een overdekt terras en een in aanbouw zijnde terras, voorzien van een betonnen vloer, gewapend betonnen kolommen en een 40 ft container. Deze container is nu in gebruik als opslagcontainer. Het is mogelijk om hier een (verhuurbaar) gastenverblijf van te maken.

Tenslotte is er voor verkoeling een zwembad van iGUi aanwezig (ca. 10 m2), met pompsysteem.

Bestemming volgens het ‘Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire’: bestemming Woongebied I.

Voor meer informatie: neem contact op met Ilona (Caribbean Vista Blue)

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue: