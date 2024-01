Op zoek naar een eigen plek onder de zon?

In ons tweemaandelijks terugkerende artikel geven wij jou een overzicht van de mooiste koophuizen die momenteel op Bonaire te koop staan. Maar liefst tien ervaren makelaars van het eiland hebben speciaal voor onze lezers een selectie gemaakt van de meest interessante woningen. Of je nu op zoek bent naar een prachtig gelegen villa, een comfortabel appartement of een ander droomhuis, in dit artikel vind je voor ieder wat wils. Wij hopen dat deze selectie je inspireert en jou een stap dichter brengt bij jouw droomhuis op Bonaire.

Huis van de maand januari bij RE/MAX Paradise Homes

Deze villa is gelegen in het zuiden van Bonaire in de populaire wijk Sabal Palm op slechts een paar minuten rijden van de populaire stranden zoals Bachelor’s Beach, Pink Beach, Atlantis Kite Beach en Sorobon (windsurfen).

De villa is gelegen op een groot perceel eigendomsgrond van 1.061 m2 en biedt veel privacy door de volgroeide tropische tuin, is perfect onderhouden en gebouwd met duurzame kwaliteitsmaterialen.

Het beschikt over een master suite op de tweede verdieping met en-suite badkamer en een balkon aan de voor- en achterzijde met prachtig uitzicht!

Op de begane grond is er een gastenslaapkamer, een gastenbadkamer, een ruime woonkamer met hoge plafonds, open moderne keuken, kantoor of 3e slaapkamer, berging, grote garage met veel opbergruimte, ruim overdekt terras aan de achterzijde van de woning en een zwembad.

Bekijk hier de virtuele 3D-rondleiding van Sabal Palm 14

https://my.matterport.com/models/Ge7VZCi5RHy

website link

https://www.bonairehomes.com/en-cc/listings/villa/for-sale/sabal-palm/sabal-palm-14/900171001-748

De vraagprijs voor deze villa is $ 685.000 USD kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : info@bonairehomes.com

Website

Huis van de maand januari bij Harbourtown Real Estate

Volledig gemeubileerde studio met goede verhuurresultaten.

Bloozz Resort ligt in Belnem, recht tegenover Bachelor Beach en de oceaan en is gebouwd op eigendomsgrond. Studio 3024 ligt in gebouw 3 op de eerste etage en heeft een groot balkon.

Op het resort is een groot magnesium zwembad, een overdekte parkeerplaats, een duikschool, receptie en bar/restaurant. Voor de eigenaren zijn er ook lockers op het complex. Bloozz Resort krijgt hoge reviews en heeft een goede bezettingsgraad.

Vraagprijs: $ 249.000,-

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : info@harbourtownbonaire.com

Website

Huis van de maand januari bij Caribbean Homes

Deze perfect gerenoveerde BNB is ’turn key ready’!*

Deze BNB is ideaal gelegen in het meest populaire gebied van Bonaire, op loopafstand van de beste restaurants en strandclubs die Bonaire te bieden heeft. Slechts een korte rit naar de beste zuidelijke duikplekken, het Kite strand en Jibe City (Sorobon) hebben dit gebied zo populair gemaakt bij vakantiegangers.

Gasten worden verwelkomd via de statig geplaveide ronde oprit. Een pad naar de achterkant van het pand leidt naar een oase in de tuin met palapa’s, verschillende zithoeken en een buitendouche rondom het magnesium zwembad met haar kristalheldere water. Vanaf hier heeft elk appartement een eigen toegang.

Black Coral Apartment biedt een grote slaapkamer met een tweepersoonsbed, een ingebouwde kast en een ruime en-suite badkamer. De volledige keuken is voorzien van een koelkast en een gasfornuis.

Blue Coral Studio is een ruim studio-appartement met een tweepersoonsbed en een eigen badkamer. De keuken is slim gescheiden van de slaapkamer met een ontbijtbar.

Red Coral Apartment beschikt over een open woonkamer en keuken met hoog gewelfde plafonds. Naast de woonkamer bevinden zich 2 aparte slaapkamers met tweepersoonsbedden en een gedeelde badkamer.

Elke kamer heeft plafondventilatoren, airconditioners en privétoegang tot het zwembad en de gemeenschappelijke ruimtes. Alle kamers zijn onlangs gemoderniseerd, inclusief gloednieuw, trendy beddengoed met uitnodigende tropische motieven.

Deze BNB is perfect opgezet voor alle voordelen van werken waar je woont, maar met volledige privacy.

Het privégedeelte van de woning wordt betreden via statige dubbele openslaande deuren naar de overloop van de privéwoning. Aan de linkerkant is een grote kamer die momenteel in gebruik is als klaslokaal maar die eenvoudig als extra gastenverblijf kan worden omgebouwd en gebruikt. In deze ruimte is ook een berging, wasgelegenheid en een werkruimte.

Een lift en een hardhouten trap aan de rechterkant leiden naar de tweede verdieping. Een compleet toevluchtsoord, deze ruimte biedt een ruime en luchtige woonkamer met schuifdeuren die openen naar de afgeschermde veranda. Hier is voldoende ruimte voor een lounge- en eetplek buiten.

Vanuit de woonkamer helemaal links van het huis is de master suite. Deze kamer is voorzien van hoge gewelfde plafonds, een ruime en-suite badkamer en schuifdeuren naar het privé terras met uitzicht op de tuin. Rechts van de woning bevindt zich een tweede slaapkamer met een additionele toiletruimte die ook als gastentoilet te gebruiken is.

Vanuit de woonkamer is er weer een trap naar het ruime dakterras met een massieve waterdichte palapa. Dit is de perfecte plek om te entertainen en te genieten van het serene uitzicht op de Caribische Zee.

Het hele perceel is prachtig aangelegd met volwassen bomen en paden naar extra functies zoals spoeltanks en persoonlijke duikopslagkasten. Een overdekt terras aan de linkerkant van het hoofdgebouw biedt nog een gezellige buitenplaats waar gasten kunnen ‘rondhangen’ of barbecueën. Grenzend hieraan is een extra gastenbadkamer met douche.

Deze BNB is al turn key, maar biedt ook veel uitbreidingsmogelijkheden. De beschikbare ruimte van het pand zelf en de flexibele bestemming in het bestemmingsplan bieden een breed scala aan potentiële zakelijke opties voor toekomstige groei.



*Naam, inboedel en bestaande BV zijn geen onderdeel van de vraagprijs.

Klaar om je droom van je eigen BNB waar te maken? Bel of mail ons vandaag nog voor uw afspraak!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : info@caribbeanhomesbonaire.com

Website

Huis van de maand januari bij The Real Estate Guy

Dit charmante pand, gelegen aan de Kaya Macario Sint Jago 61, biedt een comfortabele woonruimte met drie slaapkamers en twee badkamers. Het ruime interieur beslaat 105 vierkante meter en biedt voldoende ruimte voor ontspanning en dagelijkse activiteiten. Daarnaast beschikt het pand over een royaal erfpacht hoekperceel van 811 vierkante meter, waardoor de totale waarde toeneemt.

Voor wie op zoek is naar een nieuw huis, biedt deze woning een uitstekende kans. De vraagprijs voor dit goed ingerichte pand bedraagt 310.000,-. Mis de kans niet om van dit huis uw thuis te maken.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

South Pier Mall 6 Unit C-4 upstairs, Kaya C.E.B. Hellmund

Tel: +599 700 8181

E-mail: info@therealestateguybonaire.com

Website



Huis van de maand januari bij Bonaire Realty

Ruime Villa met zwembad, Sabadeco Court 23

Ruime villa met 4 slaapkamers, 4 badkamers

Privé zwembad

Groot terras/porch goed op de wind

Grote garage voor het stallen van een auto

Grote tuin met bar met afdak

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty:

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : info@bonairerealty.com

Website

Huis van de maand januari bij Qvillas

Rust, ruimte, natuur en romantiek

Midden in de schitterende natuur van Bonaire staat deze unieke en met uiterste zorg gebouwde woning. Op een kavel van maar liefst 53.646 m2 eigen grond. Met talloze vergezichten en de wijdsheid van het gebied kunt u hier ongestoord genieten van de rust en de ongerepte natuur. Geheel off-grid zonder enige concessie te hoeven doen aan comfort. Zodra de zon onder gaat kunt u in uw jacuzzi heerlijk genieten van de sterrenhemel.

De woning maakt deel uit van de meest exclusieve gated community van Bonaire; Luga Aleha. Opgericht door een groep natuurliefhebbers die zichzelf als doel hadden gesteld om het landschap te beschermen en er tegelijkertijd van te kunnen genieten. Een community van in totaal 22 kavels en een grootte van 300 hectare maken dit gebied uniek. Waarbij de natuur en de rust behouden zullen blijven.

Op slechts 15 minuten van het centrum van Kralendijk bevindt zich de uit beton en hardhout opgetrokken hoofdwoning met gastenverblijf. Het gastenverblijf dat ook van alle gemakken is voorzien kan tevens dienst doen als atelier of kantoor. De woning beschikt over verschillende terrassen en porches, schaduwrijke plekken en is op de wind gebouwd. Aan alles kunt u zien dat de woning met veel zorgen en aandacht is gebouwd. Zowel de hoofdwoning als het gastenverblijf beschikken over een eigen opgang, woonkamer, badkamer en slaapkamer.

Zoekt u iets bijzonders? Een uniek huis? Iets waar u optimaal kunt genieten van de ongerepte natuur? Dan is dit uw kans!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand januari bij Sunbelt Realty

Gelegen ten Noorden van de woonwijk Sabadeco, treft u deze prachtige vrijstaande woning met een separaat gastenverblijf. Op slechts 200 meter van de Caribische zee in een rustige en groene omgeving met op loopafstand een restaurant met bar en een duikschool. Deze omgeving is bekend om de goede verhuurmogelijkheden en vanwege de ligging op loopafstand van de bekende duikplek “Oil Slick Leap” en de Caribische zee.

De hoofdwoning bestaat uit drie comfortabele slaapkamers, twee badkamers, een ruime woonkamer met open keuken en een ruim overdekt terras met uitzicht over de Caribische zee. Het aparte gastenverblijf is een charmante toevoeging aan deze woning, met twee slaapkamers en één badkamer. Ideaal voor gasten die wat extra privacy en comfort willen ervaren, en met een eigen entree.

Dit is de ideale plek om te ontsnappen aan de drukte van het dagelijkse leven en te genieten van de ontspannen Caribische levensstijl. Met zijn weelderige omgeving en prachtige uitzichten, is dit een plek waar dromen werkelijkheid worden.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : info@sunbeltbonaire.com

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand januari bij Keller Williams

Nieuw gebouwd, dubbel appartementenblok.

In een rustige straat in de woonwijk van Antriol vind je deze recent gebouwde (2023) dubbele eenheid, bestaande uit 2 appartementen van elk 72 m². Beide appartementen hebben 2 slaapkamers, 2 en-suite badkamers, een gezellige woonkamer met een open keuken en een voorterras met een aparte wasruimte. Volledig gemeubileerd.

Kaya Simon Bolivar 20,

De Parel Center unit 5

+599 701 3517

Huis van de maand januari bij Caribbean Vista Blue

Vraagprijs: $247,500 k.k.

Rustig gelegen op de grens van Nikiboko Noord en Amboina, aan een zandweg, aan het einde van de straat, deze woning op een ruime kavel erfpachtgrond van ca. 861 m2 (erfpacht loopt tot 19 augustus 2068).

Een uitstekende locatie op enkele minuten afstand van het centrum van Kralendijk, supermarkten, scholen, ziekenhuis en zee.

Op de kavel is een woonhuis gebouwd, bestaande uit een constructie van 3 metalen containers (aan elkaar verankerd), opgesteld in een U-vorm, met in het midden een ruime woon/eetkamer en keuken, met een hoog, afgewerkt plafond, met afgewerkte wanden en vloer, en een deur naar het overdekte terras.

Deze woning beschikt verder over 2 slaapkamers, een walk-in closet, een bad/toiletkamer annex waskamer en een opslagplaats.

De gehele woning is ca. 165 m2 groot. Excl. de terrassen.

Op het erf bevindt zich nog een overdekt terras en een in aanbouw zijnde terras, voorzien van een betonnen vloer, gewapend betonnen kolommen en een 40 ft container. Deze container is nu in gebruik als opslagcontainer. Het is mogelijk om hier een (verhuurbaar) gastenverblijf van te maken.

Tenslotte is er voor verkoeling een zwembad van iGUi aanwezig (ca. 10 m2), met pompsysteem.

Bestemming volgens het ‘Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire’: bestemming Woongebied I.

Voor meer informatie: neem contact op met Ilona (Caribbean Vista Blue)

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : info@caribbeanvistablue.com

Website

Huis van de maand januari bij MAS Real Estate

Grijp je kans en maak een afspraak voor dit perceel vlakbij het centrum, supermarkten en het strand! Het gaat om Kaya Misoa 4106 in de wijk Nikiboko. Het perceel is 440m2 groot en is eigendomsgrond. De prijs is $135.000,- exclusief kosten.