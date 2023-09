Op zoek naar een eigen plek onder de zon?

In ons tweemaandelijks terugkerende artikel geven wij jou een overzicht van de mooiste koophuizen die momenteel op Bonaire te koop staan. Maar liefst 11 ervaren makelaars van het eiland hebben speciaal voor onze lezers een selectie gemaakt van de meest interessante woningen. Of je nu op zoek bent naar een prachtig gelegen villa, een comfortabel appartement of een ander droomhuis, in dit artikel vind je voor ieder wat wils. Wij hopen dat deze selectie je inspireert en jou een stap dichter brengt bij jouw droomhuis op Bonaire.

Huis van de maand september bij Caribbean Homes

Dit knusse stulpje in Republiek, gelegen in een goed onderhouden tuin, is nu te koop!

De woning beschikt over drie slaapkamers, ideaal voor gezinnen of voor wie graag gasten ontvangt. De kamers zijn stijlvol ingericht en bieden een serene sfeer om heerlijk in weg te dromen na een dag vol avontuur. Twee badkamers zijn beschikbaar voor ultiem gemak en privacy. De badkamers zijn modern uitgerust en beschikken over alle voorzieningen die je nodig hebt, waaronder airco’s. Het huis is gebouwd op de wind, zodat de verkoelende passaatwind lekker binnen waait.

Stap buiten in de weelderige tropische tuin en ervaar een paradijselijk gevoel. Palmbomen, bloemen en lokale planten omringen je. Duik in het kristalheldere water en laat de zorgen van alledag achter je terwijl je geniet in het verfrissende zwembad.

Kortom, deze woning biedt een perfecte combinatie van comfort, luxe en natuurlijke schoonheid. Het is een plek waar je elke dag van het jaar kunt genieten van het tropische paradijs dat je je thuis mag noemen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website

Huis van de maand september bij RE/MAX Paradise Homes

Courtyard Village is een gated community, centraal gelegen, op loopafstand van de Caribische zee en het centrum van Kralendijk. Het resort beschikt over een on-site duikwinkel, een gemeenschappelijk zwembad (Magna) en een mooie tropisch tuin. Appartement BH2A is recent gebouwd en gelegen op de begane grond. Het beschikt over 2 slaapkamers, 1 badkamer, een open woonkamer / keuken, overdekte veranda en berging.

Lange termijn verhuur, vakantie verhuurd en permanente bewoning is toegestaan.

Bekijk hier de virtuele 3D-rondleiding van het appartement https://my.matterport.com/models/zPSvhZHDYwn?cta_origin=all_spaces_page&organization=R4uKYZEqGWG§ion=media

Website link https://www.bonairehomes.com/en-cc/listings/condo/apartment/for-sale/antriol/courtyard-village-ground-floor-apartment/900171001-733

De vraagprijs is $ 289.000 USD

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website

Huis van de maand september bij The Real Estate Guy

68 luxe appartementen in een gated community. Deze appartementen zijn ontworpen met oog voor Kwaliteit, hoogwaardige, duurzame bouwmaterialen die voldoen aan Nederlandse normen en garanties.

Uw toekomstige appartement wordt volledig ingericht opgeleverd, inclusief luxe keuken, gastentoilet, twee ensuite-badkamers en royale grondgebonden tuinen voor elk appartement, variërend van 75m2 tot 357m2. Innovatieve, energiezuinige installaties zijn standaard, waaronder zonnepanelen, airconditioning, elektrische cv-ketel en slimme sensoren voor energiebesparing.

Ons intieme resort is slim ontworpen met een groene omgeving voor sport en ontspanning, inclusief fitnessapparatuur, klimrek, buitenbar, BBQ en Jeu de boules veld.

Welkom in een thuis dat duurzaamheid en luxe omarmt op harmonieuze wijze. Hier wordt een verfijnde levensstijl gevoed door een groen hart.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

South Pier Mall 6 Unit C-4 upstairs, Kaya C.E.B. Hellmund

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website



Huis van de maand september bij MAS Real Estate

Project “SOL Y MAS” is een duurzaam project dat gerealiseerd kan worden in 1 jaar vanaf het moment dat de bouw begint. Het project omvat 2 penthouses, 4 appartementen en 6 studio-appartementen. Sommige daarvan hebben een geweldig uitzicht op zee over de Caribische zee. Het vooruitzicht is om het project in september 2024 op te leveren. Prijzen beginnen bij $175.500,00. Deze eerste modelwoning is te realiseren vanaf $227.500,-

Dit betreft een huis met 2 slaapkamers en 2 badkamers, inclusief een ensuite badkamer. Het beschikt ook over een apart toilet en een grote veranda. Verdere inrichting kan naar eigen smaak worden ingevuld. Het huis straalt hoge kwaliteit en luxe uit. Op onze website zijn nog meer modelwoningen te vinden. Het huis wordt turnkey opgeleverd, wat betekent dat het inclusief badkamer en keuken is. Hierbij zijn zaken zoals een douche, wastafel, toilet, vaatwasser, koelkast, oven en kookplaat inbegrepen.

Daar bovenop is er een optioneel inventarispakket van $17.500,- beschikbaar om het huis volledig in te richten.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar MAS Real Estate:

Plasa Medardo SV Thielman 2F

+599 717 2238

Email: [email protected]

Website

Huis van de maand september bij Harbourtown Real Estate

Gelegen op een hoekkavel aan de buitenrand van La Palma: mooie vrijstaande woning met veel privacy en vrij uitzicht. Het huis is gebouwd in 2014 op eigendomsgrond en beschikt over 3 slaapkamers met airconditioning, 2 badkamers, ruime porch en een groot terras met pooldek met zwembad inclusief loungepool. De tegelvloer van de woning loopt door over het gehele terras en maakt binnen en buiten een mooi geheel. Het huis beschikt over een voorbereiding van een beveiligingssysteem en glasvezelkabel. Een tropische aangelegde tuin met dripsysteem en de volledig omheinde tuin maken het geheel af.

Via een overdekte porch kom je comfortabel de woning binnen. De hoge woonkamer heeft openslaande deuren naar het overdekte terras aan de achterzijde. De L-vormige keuken met inbouwapparatuur ligt links achter, eveneens met uitzicht op het zwembad en openslaande deuren naar het terras. De bijkeuken met buitendeur biedt extra opslagruimte, hier is ook de wasmachine aansluiting.

Aan de rechterkant is de ruime hoofdslaapkamer met badkamer en-suite, in totaal heeft dit een oppervlakte van 24 m2. Deze slaapkamer heeft ook openslaande deuren naar het terras, zodat je ’s ochtends zo een duik in het zwembad kunt nemen als je wakker wordt. De andere twee slaapkamers liggen aan de linkerkant en delen een badkamer, die ook dient als gastentoilet. De aanwezige boiler voorziet erin om heerlijk warm te kunnen douchen.

Opvallend is dat er constant een aangename bries door de woning gaat, het is “goed op de wind gebouwd”.

Bekijk de volledige presentatie: https://harbourtownbonaire.com/properties/655-La-Palma

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : info@harbourtownbonaire.com

Website

Huis van de maand september bij Sunbelt Realty

Charmante woning met magnesium zwembad en overdekt terras in Santa Barbara

Gelegen op de groene heuvel in de populaire en kindvriendelijke wijk Santa Barbara, bevindt zich deze charmante woning op een dubbele kavel. Santa Barbara kenmerkt zich door de zeer centrale ligging op het eiland, de zeer aangename en rustige atmosfeer en prachtige groene omgeving. Op 10 minuten afstand bevinden zich de winkels, supermarkten en gezellige restaurants. Deze prachtige woning beschikt over een privé zwembad, drie slaapkamers, alle met air conditioning en plafondventilator, twee badkamers alsmede een zeer sfeervolle woonkamer en eetkeuken. De grote glazen schuifpuien in de woonkamer geven toegang tot het overdekte terras aan de zijkant en voorkant van de woning.

Op het ruime overdekte terras aan de voorzijde van de woning, kunt u niet alleen genieten van de prachtige tuin met volwassen tropische planten en bloeiende bomen aangevuld met steenslag, maar ook van de verkoelende passaatwind aangevuld met een fraai uitzicht. Aan de achterzijde van de woning vindt u een deels overdekt terras. De berging (30m2) is gelegen aan de straatzijde, wat de mogelijkheid biedt om deze eenvoudig te wijzen tot een garage of gastenverblijf. Er is parkeergelegenheid op eigen terrein. Dankzij de uitstekende ligging van de woning vindt u er rust en privacy.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand september bij Bonaire Realty

2-slaapkamer oceanfront appartement met grote garage en privé parkeerplaats

2-slaapkamer oceanfront appartement

Zeer geschikt verhuurobject om te verhuren als vakantieverhuur

Zwembad op het terrein aanwezig

Direct aan de boulevard, dichtbij duikschool, restaurants etc..

Prijs op aanvraag

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty:

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website

Huis van de maand september bij Qvillas

Een prachtige en royale villa in de rustige woonwijk Sabadeco.

Welkom bij Crown Court 23, een schitterende villa, gelegen in de populaire woonwijk Sabadeco. Deze villa biedt een ideale omgeving voor rustig wonen. Op slechts enkele minuten lopen van de Caribische Zee geniet u van de rust en de natuur.

Het huis is ontworpen voor een ultieme buitenbeleving, met royale veranda’s die zowel de boven- als benedenverdieping bijna volledig omringen. Vanaf het bovenste terras kunt u genieten van een adembenemend uitzicht op de Caribische Zee.

De indeling van de villa omvat op de begane grond een ruime woonkeuken en twee grote slaapkamers, elk met een eigen badkamer. Daarnaast is er een royale garage die plaats biedt aan een brede range voertuigen, van pick-ups tot SUV’s, evenals scooters, duikuitrusting en overige benodigdheden. Vanuit de keuken leiden openslaande deuren naar het zwembadterras en de aangrenzende poolbar.

Een interne trap brengt u naar de tweede verdieping, waar een apart woongedeelte en nog twee ruime slaapkamers met eigen badkamers te vinden zijn. Op het verhoogde terras op dit niveau kunt u genieten van een schitterend uitzicht over de zee.

Vraagprijs: $ 995.000 k.k.

Perceel oppervlakte 1510 m2

Woonoppervlakte 300 m2

4 slaapkamers

4 badkamers

Gelegen op eigen grond

Mis deze unieke kans niet om in deze prachtige villa te wonen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand september bij Caribbean Vista Blue

KAYA SALSA 30

Vraagprijs: $247,500 k.k.

Rustig gelegen op de grens van Nikiboko Noord en Amboina, aan een zandweg, aan het einde van de straat, deze woning op een ruime kavel erfpachtgrond van ca. 861 m2 (erfpacht loopt tot 19 augustus 2068).

Een uitstekende locatie op enkele minuten afstand van het centrum van Kralendijk, supermarkten, scholen, ziekenhuis en zee.

Op de kavel is een woonhuis gebouwd, bestaande uit een constructie van 3 metalen containers (aan elkaar verankerd), opgesteld in een U-vorm, met in het midden een ruime woon/eetkamer en keuken, met een hoog, afgewerkt plafond, met afgewerkte wanden en vloer, en een deur naar het overdekte terras.

Deze woning beschikt verder over 2 slaapkamers, een walk-in closet, een badtoiletkamer annex waskamer en een opslagplaats.

De gehele woning is ca. 165 m2 groot. Excl. de terrassen.

Op het erf bevindt zich nog een overdekt terras en een in aanbouw zijnde terras, voorzien van een betonnen vloer, gewapend betonnen kolommen en een 40 ft container. Deze container is nu in gebruik als opslagcontainer. Het is mogelijk om hier een (verhuurbaar) gastenverblijf van te maken.

Tenslotte is er voor verkoeling een zwembad van iGUi aanwezig (ca. 10 m2), met pompsysteem.

Bestemming volgens het ‘Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire’: bestemming Woongebied I.

Voor meer informatie: neem contact op met Ilona (Caribbean Vista Blue)

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website

Vraagprijs $ 525.000,- (plus koperskosten)

Prachtig hoog gelegen ruim huis in de rustige buurt van Lagoen Hill. Lagoen Hill ligt op ongeveer 8 minuten van Kralendijk.

De wijk is perfect voor uw eigen huis of vakantiehuis. Lagoen Hill is een kindvriendelijke locatie en is ook populair bij gepensioneerden. Voor degenen die op zoek zijn naar een comfortabel en luxueus thuis, is Lagoen Hill 14 de juiste woning op een geweldige locatie. U vindt geplaveide wegen in de rustige woonwijk. Het huis is omgeven door een grote, natuurlijke tuin, met volop plekken onder de bomen om van de schaduw te genieten.

Het grote zwembad is de beste plek om uw dag te beginnen, af te koelen gedurende de dag of ’s avonds onder de sterren te zwemmen. Het enorme overdekte L-vormige veranda geeft u de kans om achterover te leunen en de heerlijke bries de hele dag door te genieten. Hier is extra leefruimte en het uitzicht is fantastisch.

Aan één zijde van de veranda bevindt zich een extra slaapkamer, kantoor of speelkamer. Deze kamer is eenvoudig uit te breiden met een extra badkamer, zodat het een logeerkamer wordt. De hoge plafonds in het hele huis houden het lekker koel. De open keuken (2021), die grenst aan de ruime woonkamer, heeft veel kastruimte, een koelkast/vriezer, oven en magnetron. In de bijkeuken bevinden zich de vaatwasser en wasmachineaansluiting. Er zijn 3 ruime slaapkamers met twee badkamers (vernieuwd in 2023). Ook is er een gastentoilet. Het terras is groot genoeg om uw buitenkeuken of barbecueplek te creëren. Dit huis biedt vele mogelijkheden.

Kaya Simon Bolivar 20,

De Parel Center unit 5

+599 701 3517

Huis van de maand september bij Karko Real Estate

Een mooi appartement in het oceaanfront condominium van Club Nautico. Onlangs gerenoveerd, met een charmant privéterras, gemeenschappelijk zwembad, de Caribische Zee vlakbij, de watertaxi naar Klein Bonaire vanaf de privépier en het hart van Kralendijk dat je omringt. Met alle restaurants en hotspots op loopafstand. Jouw stukje paradijs of een ideale investering.

Bij het betreden van de recent gerenoveerde (2023) ruimte bevind je je in de open woon-, eet- en keukenruimte. De keuken heeft een L-vorm met een keukeneiland en apparatuur zoals een oven, kookplaat, koelkast en afzuigkap. De binnen-buiten leefruimte is verbonden door een hardhouten deur met hardhouten luiken, gaas en glas. Het buitenterras is omgeven door planten en je zit onder een beschermde Tamarindeboom van meer dan honderd jaar oud.

Aan de rechterkant van de keuken is er een gang met een ingebouwde berging van behoorlijke omvang met een boiler. In het achterste gedeelte van het appartement vind je de ruime slaapkamer met eigen badkamer. De slaapkamer heeft een ingebouwde kast. Het appartement wordt verkocht inclusief alle inventaris.

Het appartement bevindt zich op de begane grond in het achterste blok van Club Nautico. Bij de aankoop van een appartement in Club Nautico koop je ook een stukje geschiedenis. Naast honderd jaar oude Tamarindebomen op het terrein, dateert het gebouw zelf van 35 jaar geleden met traditionele Bonairiaanse architectuur, een van de eerste appartementencomplexen die aan de boulevard zijn gebouwd. Het terrein waar momenteel het bekende restaurant It Rains Fishes zich bevindt, is ook op zichzelf een stukje geschiedenis. Grenzend aan het Club Nautico-terrein.

Het gemeenschappelijke zwembad wordt gedeeld met naburige appartementen. Automatisch is het pand ook verbonden aan een Vereniging van Eigenaren. Het pand staat op eigen grond.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real estate :