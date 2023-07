Op zoek naar een eigen plek onder de zon?

In ons tweemaandelijks terugkerende artikel geven wij jou een overzicht van de mooiste koophuizen die momenteel op Bonaire te koop staan. Maar liefst 11 ervaren makelaars van het eiland hebben speciaal voor onze lezers een selectie gemaakt van de meest interessante woningen. Of je nu op zoek bent naar een prachtig gelegen villa, een comfortabel appartement of een ander droomhuis, in dit artikel vind je voor ieder wat wils. Wij hopen dat deze selectie je inspireert en jou een stap dichter brengt bij jouw droomhuis op Bonaire.

Huis van de maand juli bij Caribbean Homes

Een strak en moderne villa gelegen in de zeer gewilde buurt van Sabadeco Crown West.

Geniet van adembenemende vergezichten en zonsondergangen maar ook van de rust die deze nieuwe en laatste fase van Sabadeco biedt.

Bij binnenkomst wordt u overweldigd door de ruime woonkamer en open keuken, met deuren en ramen van vloer tot plafond, die prachtig integreren met de binnen- en buitenwereld. Vanaf hier heeft u zelfs zicht op de zoutpannen! De voorraadkast naast de keuken biedt extra opbergruimte. De woonkamer/keuken opent naar het uitgestrekte overdekte terras en zwembad, perfect voor entertainment. Hier is voldoende ruimte voor een eettafel en een loungegedeelte. De villa heeft de ideale ligging om te profiteren van de verkoelende passaatwinden van Bonaire.

De gang vanuit de woonkamer leidt naar het slaapgedeelte, welke rust en privacy biedt. Het gastenvertrek aan de linkerkant heeft een eigen badkamer en een kitchenette met schuifdeuren die openen naar een privéterras. De perfecte ruimte om gasten te ontvangen.

De ruime master suite beschikt over een eigen badkamer en schuifdeuren naar het overdekte terras. Een derde slaapkamer bevindt zich in de gang en heeft een ‘Jack en Jill’ deur naar de badkamer die ook toegankelijk is als gastenbadkamer vanuit de gang. ‘Last but not least’ treft u een ruime bergruimte achter de carport.

De villa wordt volledig gemeubileerd aangeboden en is klaar om direct te betrekken.

Wilt u zelf zien? Neem vandaag nog contact met ons op om uw afspraak te maken en bekijk ook het filmpje!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website

Huis van de maand juli bij Karko Real Estate

Een mooi appartement in het oceaanfront condominium van Club Nautico. Onlangs gerenoveerd, met een charmant privéterras, gemeenschappelijk zwembad, de Caribische Zee vlakbij, de watertaxi naar Klein Bonaire vanaf de privépier en het hart van Kralendijk dat je omringt. Met alle restaurants en hotspots op loopafstand. Jouw stukje paradijs of een ideale investering.

Bij het betreden van de recent gerenoveerde (2023) ruimte bevind je je in de open woon-, eet- en keukenruimte. De keuken heeft een L-vorm met een keukeneiland en apparatuur zoals een oven, kookplaat, koelkast en afzuigkap. De binnen-buiten leefruimte is verbonden door een hardhouten deur met hardhouten luiken, gaas en glas. Het buitenterras is omgeven door planten en je zit onder een beschermde Tamarindeboom van meer dan honderd jaar oud.

Aan de rechterkant van de keuken is er een gang met een ingebouwde berging van behoorlijke omvang met een boiler. In het achterste gedeelte van het appartement vind je de ruime slaapkamer met eigen badkamer. De slaapkamer heeft een ingebouwde kast. Het appartement wordt verkocht inclusief alle inventaris.

Het appartement bevindt zich op de begane grond in het achterste blok van Club Nautico. Bij de aankoop van een appartement in Club Nautico koop je ook een stukje geschiedenis. Naast honderd jaar oude Tamarindebomen op het terrein, dateert het gebouw zelf van 35 jaar geleden met traditionele Bonairiaanse architectuur, een van de eerste appartementencomplexen die aan de boulevard zijn gebouwd. Het terrein waar momenteel het bekende restaurant It Rains Fishes zich bevindt, is ook op zichzelf een stukje geschiedenis. Grenzend aan het Club Nautico-terrein.

Het gemeenschappelijke zwembad wordt gedeeld met naburige appartementen. Automatisch is het pand ook verbonden aan een Vereniging van Eigenaren. Het pand staat op eigen grond.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real estate :

Huis van de maand juli bij Keller Williams Real Estate

Dit gezellige familiehuis met privézwembad in Sur Salinja is te koop inclusief volledige inventaris.

Dit pand is een twee-onder-een-kapwoning in de kindvriendelijke en rustige woonwijk Sur Salinja. Het gezinshuis is slechts een korte wandeling verwijderd van de boulevard, scholen en de oceaan. De beste eigenschap van dit onlangs gebouwde huis is het privézwembad en het houten pooldeck met een fijne lounge- en eetruimte. Een buitendouche in de weelderige tuin met een driplsysteem om uw planten gelukkig te houden en een klein tuinhuisje voor het opbergen van uw gereedschap, zorgen ervoor dat u zich meteen thuis voelt.

Het huis bestaat uit 2 slaapkamers en 1 badkamer, een overdekte veranda aan de voorzijde met een grote eethoek, een goed formaat zwembad met een houten dek, een tuin rondom het huis en een achterporch.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Keller Williams :

Kaya Simon Bolivar 20,

De Parel Center unit 5

+599 701 3517

Huis van de maand juli bij MAS Real Estate

Project “SOL Y MAS” is een duurzaam project dat gerealiseerd kan worden in 1 jaar vanaf het moment dat de bouw begint. Het project omvat 2 penthouses, 4 appartementen en 6 studio-appartementen. Sommige daarvan hebben een geweldig uitzicht op zee over de Caribische zee. Het vooruitzicht is om het project in september 2024 op te leveren. Prijzen beginnen bij $175.500,00. Deze eerste modelwoning is te realiseren vanaf $227.500,-

Dit betreft een huis met 2 slaapkamers en 2 badkamers, inclusief een ensuite badkamer. Het beschikt ook over een apart toilet en een grote veranda. Verdere inrichting kan naar eigen smaak worden ingevuld. Het huis straalt hoge kwaliteit en luxe uit. Op onze website zijn nog meer modelwoningen te vinden. Het huis wordt turnkey opgeleverd, wat betekent dat het inclusief badkamer en keuken is. Hierbij zijn zaken zoals een douche, wastafel, toilet, vaatwasser, koelkast, oven en kookplaat inbegrepen.

Daar bovenop is er een optioneel inventarispakket van $17.500,- beschikbaar om het huis volledig in te richten.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar MAS Real Estate:

Plasa Medardo SV Thielman 2F

+599 717 2238

Email: [email protected]

Website

Huis van de maand juli bij Bonaire Realty

Vrijstaande woning met grote tuin

Deze woning is gelegen in de rustige woonwijk Lagoen Hill. 2 slaapkamers, 1 badkamer en open keuken.

De woning is omheind door een ruime tuin met zeer veel schaduwplekken. Op 10 minuten rijden van het centrum van Kralendijk.

Zeer geschikt als gezinswoning. Neem contact met ons op voor een bezichtiging.

2 slaapkamers, 1 badkamer

Eigendomsterrein

Grote tuin met veel groen

Mogelijkheid om nog een garage of appartement in de tuin te bouwen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty:

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website

Huis van de maand juli bij Harbourtown Real Estate

In de wijk Santa Barbara is deze ideale woning gelegen voor iedereen die ruimte nodig heeft. Het kan voor een gezin zijn met oudere kinderen die het liefst een eigen appartement willen hebben, iemand die kantoor- of hobbyruimte nodig heeft of voor mensen die ieder veel privacy willen. Deze woning heeft het.

Dit vrijstaand familiehuis is gebouwd in 2021 als 4 satellieten die met elkaar verbonden zijn. Drie van deze “satellieten” bestaan uit semi-zelfstandige units met een woonkamer, royale slaapkamer en eigen badkamer.

Aan de achterkant van de woning bevindt zich de eetkamer met zeer ruime keuken. Deze U-vormige keuken met bargedeelte en hoogwaardige inbouwapparatuur is gemaakt van PVC waardoor het een extra lange levensduur heeft en zeer vochtbestendig is. Verder beschikt de woning over een ruime bijkeuken/wasruimte en gastentoilet.

Tenslotte heeft deze woning een zwembad met pooldeck rondom en een dakterras.

Bekijk de volledige presentatie: https://harbourtownbonaire.com/properties/618-Kaya-Kuarts/

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : info@harbourtownbonaire.com

Website

Huis van de maand juli bij Sunbelt Realty

Ruime nieuwbouwwoning gelegen in gewilde woonwijk Belnem

In deze rustige straat in de populaire woonwijk Belnem, vindt u deze ruime, nieuwbouw woning. Vanaf het moment dat u de woning betreedt, valt op hoe ruim en licht deze woning is, wat benadrukt wordt door de hoge plafonds, die doorlopen in alle vertrekken. Dit geeft een mooi, ruimtelijk effect.

Kaya Pos di Karaña 16 is afgebouwd in 2022 en beschikt over 3 slaapkamers, 2 badkamers en een ruime woonkamer met open keuken. De grote glazen schuifpuien geven toegang tot het overdekte terras aan de achterzijde, perfect gelegen op de wind. De ligging nabij stranden en slechts 10 minuten vanaf het centrum van Kralendijk, garandeert de manier van leven op Bonaire waarvan u altijd heeft gedroomd.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand juli bij Qvillas

Mis deze unieke kans niet:

Eén van de meest luxueuze oceanfront villa’s op Bonaire wordt nu te koop aangeboden. Direct gelegen aan de 2 beroemde duikspots Andrea 1 en 2 vind je Villa Alvaro. Villa Alvaro is een luxe oceanfront villa. 5 slaapkamers, 5 badkamers, een groot zwembad, een prachtige keuken met hoogwaardige apparatuur, 2 eetgedeeltes buiten en een fantastische buitenkeuken. Het huis is in perfecte staat.

De villa is uitgerust met 8 airconditioning units, heeft een aparte waskamer en een grote garage waar je naast een grote auto ook voorraad kan opslaan. Een rinsetank voor duikspullen mag natuurlijk niet missen. Vanaf het terras loopt u via een mooie veilige trap zo het strand op.

Alvaro biedt u rust, privacy, een huiselijk gevoel en de meest prachtige zonsondergangen elke dag opnieuw. Mis deze kans niet om eigenaar te worden van deze fantastische oceanfront villa.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand juli bij RE/MAX Paradise Homes

Het appartementencomplex Caribbean Court is centraal op Bonaire gelegen. Het dichtstbijzijnde strand is op loopafstand bereikbaar evenals het centrum van Kralendijk met al zijn winkels, bars en restaurants. Caribbean Court bestaat uit vier appartementengebouwen en een aantal bungalows. Op het terrein zijn verder een gemeenschappelijk zwembad met zonneterras en een duikschool te vinden en is er ruime gelegenheid om te parkeren.

Appartement B217 bevindt zich in gebouw B, waarvan in de eerste helft van 2023 het buitenschilderwerk volledig is vernieuwd. Het appartement beschikt over een ruime hoofdslaapkamer met airconditioning en en-suite badkamer, een kleinere slaapkamer met badkamer, een ruime en compleet uitgeruste keuken en een open eet- en woonkamer met schuifdeuren naar het balkon die een geweldig uitzicht geven over de lagune.

Dit appartement is zeer goed onderhouden en wordt volledig gemeubileerd aangeboden. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een bezichtiging, want dit appartement zal waarschijnlijk niet lang beschikbaar zijn!

Bekijk hier de virtuele 3D-rondleiding van het appartement https://my.matterport.com/models/mtmBKHLqJLN

De vraagprijs is $ 359.000 USD

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website

Huis van de maand juli bij Caribbean Vista Blue

De afgelopen jaren lag onze focus vooral op de verkoop, kopersbegeleiding, bouw en afbouw van SUR SALINJA, een project van Greenfields Residence NV waarin 70 nieuwe woningen zijn gebouwd.

Wij zijn nu weer beschikbaar voor nieuwe opdrachten;

Nieuwbouwproject(en); ontwikkeling, verkoop, bouwmanagement

Aan- en verkoop van uw woning

Verhuur van uw woning (middellange en lange termijn)

Beheer (en onderhoud) van uw woning bij verhuur

Interim werkzaamheden

Bouwbegeleiding

Woninguitbreidingen, verbouwingen etc.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website

Huis van de maand juli bij The Real Estate Guy

Huis met potentiële verhuurmogelijkheden te koop!

Genoeg eigen woonruimte en ook verhuurinkomsten genereren?

Deze woning in Antriol heeft veel potentieel met zijn 154 m² woonoppervlakte en 808 m² perceeloppervlakte. Bij bouwen is dus ook nog een optie!

3 slaapkamers

2 badkamers

Woongebied I

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy: