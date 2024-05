Evenementen Feestelijke opening Isidel Beach Park Bonaire Hans Hofstra 20-05-2024 - 5 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zondagmiddag werd op feestelijke wijze de opening van het Isidel Beach Park Bonaire gevierd. Het project, waar vele jaren tijd aan is besteed, werd gisteren door veel bezoekers bezocht. Het Beach Park die vrij toegankelijk is voor iedereen, biedt vele faciliteiten.

Een plek om te barbecueën, kiosken, een trailer helling om je boot te water te laten, pallapa’s om onder te kunnen recreëren, een restaurant en een plek voor kinderen om te spelen. Het zijn een aantal voorbeelden van mogelijkheden die het Isidel Beach Park Bonaire aan bezoekers van het park kan bieden.

Veel bezoekers kwamen op zondagmiddag kennis maken met het nieuwe Isidel Beach Park. Foto: ABC Online Media

Architect Farley Virginia is dertien jaar bezig geweest met het realiseren van het Isidel Beach Park. Sinds 2011 is hij al bij het proces betrokken geraakt om tussen Chogogo Dive & Beach Resort en Den Laman Condominiums een openbaar park te ontwikkelen. De architect kijkt tevreden terug op de realisatie van het park: ,,Het is nog niet af. Zo moeten de planten nog groeien. Ook moet er nog een gebouw gecreëerd worden die plek biedt voor bedrijven die kantoorruimte zoeken. De sleephelling moet nog worden afgemaakt. Daarnaast zijn de lampen nog niet klaar. Volgende week worden deze hier aangeleverd. Over twee maanden denk ik dat alles echt af is. Ik ben tevreden over heel veel dingen in dit park. Daarnaast zijn de reacties die ik heb gehoord, heel positief”. Het Isidel Beach Park geeft mogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Foto: ABC Online Media

Goedgekeurd aangelegd strand

Volgens hem is er over veel dingen nagedacht: ,,Het zand wat je hier ziet, is afkomstig uit Curaçao. Het is getest. We noemen het ook wel gecertificeerd zand. Het voldoet aan alle eisen. Maar ook is er een hoogwaterlijn gemaakt, die tevens mogelijkheden geeft voor de invalide bezoeker om het water te bereiken”. De hoogwaterlijn zorgt ervoor dat bij een winddraaiing en hoog water, de kust toch wordt beschermd.

Ondanks de hoogwaterlijn kunnen invalide bezoekers ook de zee bereiken. Foto: ABC Online Media

Voor iedereen toegankelijk

Met trots kijkt architect Virginia terug op een proces waarvan hij denkt dat het waarde gaat geven voor het eiland Bonaire: ,,We hebben iets gecreëerd die voor verschillende doelgroepen interessant is. Zo is er gedacht aan invalide mensen, jongeren, kinderen en bijvoorbeeld ouderen of mensen die slecht ter been zijn”.

Toch lijkt het proces richting het eindresultaat niet altijd gemakkelijk geweest te zijn. Naast het krijgen van de vergunningen zag Virginia ook uitdagingen in het ontwerp van het park: ,,We hadden eerst een plan die leek op hoe het hier vroeger was. Eigenlijk hadden we graag een situatie gecreëerd, die leek op het oude Sunset Beach. Met andere woorden, we wilden graag hier weer een mooi zandstrand hebben die de zee in ging. Met de huidige regelgeving op Bonaire, konden we dat niet voor elkaar krijgen. Wel hebben we een soort weg gemaakt, die ook voor mindervalide mensen de mogelijkheid geeft om in het water te komen”. Er ligt geen zandstrand. Toch kan de zee via deze weg wel worden bereikt. Foto: ABC Online Media

Publiek strand

Door de opening van het Beach Park, lijkt de weg richting het publieke strand wat voor Chogogo Dive & Beach resort ligt weer open te zijn. Maandenlang hield Chogogo de poorten op bijvoorbeeld zondag dicht. Bezoekers moesten een dagpas aanschaffen om het publieke strand te kunnen bereiken. Dat was opmerkelijk. De gehele kuststrook van Bonaire is vrij toegankelijk voor publiek. De opening van het Isidel Beach Park geeft kansen om het publieke strand wat aan de achterkant van Chogogo ligt, weer te bereiken.

Een beveiliger doet op zondag zijn best om mensen uit te leggen dat ze niet van het Isidel Beach Park naar Chogogo mogen lopen. Foto: ABC Online Media

