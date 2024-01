Nieuw publiek recreatiepark Playa Lechi gaat ‘Isidel Beach Park Bonaire’ heten

KRALENDIJK – Het openbaar recreatiepark dat door Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) tussen Chogogo Beach Resort en Den Laman Condominiums wordt aangelegd krijgt de naam ‘Isidel Beach Park Bonaire’.

Het schip Isidel, eerder op de Bovenwindse Eilanden in de vaart als de ‘Blue Peter’ is in juli 1978 verdwenen tijdens een reguliere reis van Curaçao naar Bonaire. Aan boord waren 7 personen. Er werd wekenlang gezocht, maar het schip werd nooit gevonden. Uiteindelijk werd tien jaar na de verdwijning van de Isidel een proces opgestart bij de rechtbank voor een overlijdensverklaring van de personen die aan boord van het schip waren. Deze tragedie is voor altijd in de herinnering van de Bonairianen blijven voortleven.

De familieleden van de bemanning en de passagier aan boord van de Isidel hebben het altijd betreurd dat er nooit een monument is gekomen om deze mensen te herdenken. Nu, met de aanleg van het park aan de kust van Playa Lechi (Palu di Lechi), is dit een goede gelegenheid om aan de wens van de achtergebleven familieleden te voldoen. Met de naam ‘Isidel Beach Park’ worden de bemanningsleden De Jongh (Mirlo en Daniel), de twee broers Abrahams (Patrisio en Bernardo), Angel (Bubu) Janga, Elio Anthony en passagier Ernesto De Lanoy herdacht. Familieleden van de met de Isidel verdwenen Mirlo en Daniel de Jongh. Foto: BOG

Geschiedenis Ondanks wekenlange zoektochten is de Isidel nooit teruggevonden. Foto: FuHiKuBo

Bòi Antoin, die in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FuHiKuBo), op verzoek van BOG mee heeft helpen zoeken naar een geschikte naam voor het park, heeft de naam Isidel voorgesteld. “Als opdrachtgever van de ontwikkeling van dit mooie park, ben ik ontzettend blij dat wij op deze manier enigszins recht kunnen doen aan het sentiment dat deze levens ertoe hebben gedaan en dat ook zij de erkenning krijgen die zij verdienen”, aldus Adely Susana-Jansen, directeur bij BOG. Ogenio (Es) de Jongh zegt namens de familie vereerd te zijn dat voor deze naam gekozen is en stil gestaan wordt bij een stukje geschiedenis van Bonaire.