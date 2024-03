Klimaat & Weer Weer Caribisch gebied werd in 2023 sterkt beïnvloed door La Niña en El Niño Redactie 2024-03-10 - 1 minuten leestijd

Door El Niño was het vorig jaar op Bonaire nog droger dan normaal. Foto: Bonaire.nu/Berend Nijland

KRALENDIJK – Het weer in het Caribisch gebied werd in 2023 sterk beïnvloed door La Niña, die rond maart ten einde kwam, El Niño, die zich ontwikkelde vanaf april, en de extreem warme Noord-Atlantische Oceaan. Dat stelt het KNMI in haar jaarlijkse publicatie ‘De staat van ons klimaat 2023’.

Tijdens El Niño heeft het Caribisch gebied doorgaans te maken met minder neerslag, meer wind en minder orkanen. De warme Noord-Atlantische Oceaan kan echter juist voor meer neerslag en orkanen zorgen.

In Europa en wereldwijd was 2023 het warmste jaar ooit gemeten. In het Caribisch gebied was dit niet het geval, dit kwam met name door de koudere temperaturen in de eerste maanden van het jaar onder invloed van La Niña.

Engels en Papiaments

De informatie van KNMI is er, in verband met Caribisch Nederland dat ook door het KNMI worden bediend, nu ook in het Engels en Papiaments.