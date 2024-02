Kiran Badloe grijpt naast Olympisch ticket

IQ foiler Kiran Badloe heeft op het WK naast een Olympisch ticket gegrepen. De oud-olympisch kampioen zag zijn concurrent Luuc van Opzeeland beter presteren in het Spaanse Lanzarote. Badloe werd vijfde, terwijl van Opzeeland derde werd.

Badloe woonde tussen zijn zevende en tiende levensjaar op Bonaire, waar hij op negenjarige leeftijd voor het eerst in aanraking kwam met de sport van windsurfen. Tijdens deze periode ontving hij zijn eerste surflessen en nam hij deel aan zijn eerste Regatta op Bonaire in 2003.

Badloe won drie wereldtitels in de RS:X-klasse. Ook pakte hij Olympisch goud in 2021. Na 2021 besloot het Internationaal Olympisch Comité dat de RS:X-klasse niet meer Olympisch zou worden. Badloe moest de switch maken naar de IQ Foil.

Geen finale Badloe

De wereldtitel in 2024 was spannend. Luuc van Opzeeland was lange tijd ongenaakbaar. Badloe daarentegen werd steeds beter gedurende het evenement. Omdat, helaas voor Kiran Badloe, hij in de halve finale vierde werd, miste hij de finale en een kans op een Olympisch ticket. Van Opzeeland wist toen al dat hij naar de Olympische Spelen mocht. In de finale pakte van Opzeeland brons.