Kustwacht schiet zinkend bootje te hulp

PHILIPSBURG- Op vrijdagochtend werd het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht op de hoogte gesteld van een jacht dat een kleiner vaartuig aan het slepen was richting Sint-Maarten.

Het vaartuig op sleeptouw kwam in nog grotere problemen, toen dit water begon te maken en daardoor moeite kreeg om te blijven drijven.

De Kustwacht in Sint-Maarten schoot het bootje onmiddellijk te hulp met een Metal Shark. Bij aankomst, kwamen ze snel tot de conclusie dat het mogelijk was om het water weg te pompen met behulp van een bilgepomp.

Nadat het meeste water uit het vaartuig was verwijderd, lukte het wel dit veilig verder naar de kust te slepen. Inmiddels ligt het bootje afgemeerd in een jachthaven in Sint-Maarten.