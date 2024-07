Onderwijs 48 Junior Rangers ontvangen Diploma Redactie 05-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op vrijdag 28 juni ontvingen 48 Junior Rangers hun diploma tijdens een feestelijke ceremonie. Dit jaar viert het Junior Ranger-project ook zijn 15-jarig jubileum.

Het project, gestart in 2009, is een initiatief van de Educatie-afdeling van STINAPA en richt zich op jongeren van 13 tot 18 jaar. Het doel is om hen te betrekken bij natuurbehoud. Elk schooljaar doen er 45 tot 50 jongeren mee. Dit jaar stroomden maar liefst 48 jongeren door naar de volgende rang.

Ongeveer 10 vrijwilligers helpen bij de begeleiding van de jongeren, zodat zij natuurambassadeurs worden. STINAPA bedankt ook de organisaties Cargill, VIP Diving, Reef Renewal en Dive Friends voor hun steun aan het project.