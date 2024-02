Personeelstekort bij luchtverkeersleiding blijft nijpend probleem 

WILLEMSTAD – De Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider DC-ANSP kampt met een aanhoudend personeelstekort, mede dankzij een aanzienlijke toename van de werklast door de groei van de toeristische sector en het daarmee gepaard gaande luchtverkeer. Dit blijkt uit informatie ingewonnen door ochtendkrant Èxtra.

De uitdagingen voor DC-ANSP, verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding op Curaçao en Bonaire, zijn divers en complex. Als bedrijf is DC-ANSP verantwoordelijk voor drie luchtverkeersleidingsfaciliteiten, waaronder het luchtverkeersleidingscentrum op Curaçao en twee verkeerstorens, waarvan één zich bevindt op Hato en de andere op Flamingo Airport op Bonaire.

Na een dramatische afname van activiteiten tijdens de covid-pandemie, ziet de organisatie zich nu geconfronteerd met een drastische toename van het luchtverkeer. Echter, de pogingen om het team van luchtverkeersleiders uit te breiden blijven zonder succes.

Reeds in 2019 werd geprobeerd om met hulp van een Amerikaans bedrijf buitenlands personeel aan te trekken, maar dit stuitte op weerstand van de vakbond die de belangen van de luchtverkeersleiders behartigt. Tot op heden is de situatie onveranderd; het lukt DC-ANSP niet om de vacatures adequaat te vullen.

Vacatures op de website van de organisatie trekken weinig interesse, wat wijst op een dieperliggend probleem. De arbeidsvoorwaarden en de intensiteit van het werk, dat een hoge mate van concentratie vereist en weinig ruimte laat voor een sociaal leven, lijken potentiële kandidaten af te schrikken. Bovendien draagt de vergrijzing binnen de afdeling bij aan het probleem, waarbij het natuurlijke verloop niet opgevangen wordt door nieuwe, jonge krachten.

Vacatures

Dit personeelstekort heeft directe gevolgen voor de capaciteit van de luchtverkeersleiding op de eilanden, met alle risico’s van dien voor de veiligheid en efficiëntie van het luchtverkeer. Minister Cooper, belast met luchtverkeer, zegt echter geen directe zeggenschap te hebben over deze zelfstandige entiteit. Wat de minister niet zegt, is, dat hij wel verantwoordelijk is voor toekenning van voldoende budget.

De begroting van de luchtverkeersleiding is al jaren onvoldoende om de taken, verantwoordelijkheden en ambities te kunnen uitvoeren, aldus critici.