Bonaire stapt af van twee grote cruiseschepen per dag

KRALENDIJK – Bonaire staat vanaf het nieuwe cruiseseizoen maximaal één groot cruiseschip toe in de haven van het eiland. Daardoor wordt Bonaire weer beter bereikbaar voor vrachtschepen. Naast een groot cruiseschip is het wel toegestaan om een kleiner cruiseschip tegelijkertijd te ontvangen.

Het aantal bewoners en bezoekers op Bonaire is de laatste jaren gegroeid en hiermee is ook de vraag naar vracht toegenomen. Wanneer er twee grote cruiseschepen aangemeerd liggen is het niet mogelijk om ook een vrachtschip onder te brengen. Daardoor ontstaat de situatie dat vrachtschepen moeten wachten totdat er plek vrij komt om aan te kunnen meren. Deze wachttijd brengt extra kosten met zich mee en die worden doorberekend aan consumenten op Bonaire.

In 2021 werd daarom al het besluit genomen om maximaal één groot cruiseschip tegelijkertijd toe te laten in de haven van Bonaire. Echter, er waren al contracten afgesloten met cruisemaatschappijen tot twee jaar vooruit. Een tijdelijke oplossing was om de aankomst van grote cruiseschepen te verschuiven naar een andere dag of de aankomstdagen te wisselen met andere eilanden. Ook zijn enkele aankomsten geannuleerd om zoveel mogelijk te voorkomen dat er twee grote cruiseschepen tegelijkertijd in de haven lagen.

Door het toepassen van het nieuwe beleid is het toegestaan om maximaal één groot cruiseschip te ontvangen. Daarnaast is een kleiner cruiseschip, met maximaal 700 mensen aan boord, toegestaan. De laatste keer dat er twee grote cruiseschepen tegelijk in de haven van Bonaire zullen liggen zal op 13 april aanstaande zijn.

Bonaire wil zich meer richten op kwaliteitstoerisme. Het eiland wil toeristen aantrekken die meer activiteiten ondernemen, denk aan windsurfen of kitesurfen, met als doel om de toeristen meer te verspreiden over het eiland. Bonaire verwacht in 2023 tussen de 400.000 en 450.000 cruisepassagiers te ontvangen. De cruisebranche op Bonaire is goed voor 30 miljoen dollar per jaar.