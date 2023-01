Koning, Koningin en Kroonprinses bezoeken Bonaire eind januari

KRALENDIJK- Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Prinses Amalia komen op vrijdagmiddag 27 januari a.s. aan voor een bezoek op Bonaire. Het bezoek maakt deel uit van een bijna twee weken durend rondreis langs de Nederlands-Caribische eilanden.

Op Bonaire wordt het Koninklijk bezoek op vrijdag ontvangen door gezaghebber Edison Rijna. De volgende ochtend ontvangt Rijna het gezelschap in de ambtswoning, waarbij ook de leden van de Eilandsraad en gedeputeerden aanwezig zijn.

Aansluitend bezoeken zij bij Witte Pan de ‘slavenhutjes’, die symbool staan voor het slavernijverleden van Bonaire. Vervolgens maken zij een rondrit langs de westkust en bezoeken zij Nos Zjilea in Cultural Park Mangazina di Rei, waar het cultureel-historisch erfgoed van Bonaire wordt getoond. Buurtbewoners vertellen over hun wijken, een familie van vier generaties bakt brood in een oude steenoven en basisschoolkinderen treden op met het leerorkest. Ook bekijkt het gezelschap een tentoonstelling over de geschiedenis van het eiland.

Vervolgens vindt in Arawak een lunch plaats met inwoners van Bonaire over actuele thema’s, zoals klimaatverandering, landbouwontwikkeling en armoedebestrijding.

Sorobon

In de middag volgt een bezoek aan de baai van Sorobon waar een windsurfdemonstratie plaatsvindt. Bonaire staat bekend om de goede windsurfmogelijkheden en de talenten die het voortbrengt. Vervolgens spreken het Koninklijk Paar en de Prinses van Oranje met junior rangers van Stichting Nationale Parken Bonaire over natuurbehoud van het kustgebied. Het gaat met name om de mangroves die de kust beschermen. Het gezelschap maakt een boottocht door de baai en het mangrovegebied.

Het bezoek aan Bonaire wordt in de avond afgesloten in Kralendijk met een bezoek aan ‘Taste of Bonaire’, een culturele markt met lokale producten, gastronomie en muzikale optredens.