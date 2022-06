KRALENDIJK- In 2024 wordt de nieuwe leerweg ingevoerd in het VMBO. De nieuwe leerweg zal de huidige Theoretische Leerweg (TL) en de Gemengde Leerweg (GL) samenvoegen. De nieuwe leerweg zal praktijkgerichter worden en komt aan bod in het derde leerjaar van het VMBO.

Vanaf het derde leerjaar krijgen alle leerlingen in het VMBO een praktijkgericht programma, dat houdt in dat ze met echte opdrachten aan de slag gaan van bedrijven en organisaties uit zowel Bonaire als Europees Nederland. Zo krijgen ze een helder beeld van de wereld buiten de schoolpoort, ontdekken ze wat ze echt leuk vinden en waar ze goed in zijn. Bovendien ontwikkelen ze vaardigheden die ze helpen bij het maken van keuzes voor het vervolgonderwijs.

Elke school biedt een of meerdere praktijkgerichte programma’s aan. In zo’n programma doen leerlingen concrete ervaring op in verschillende werkvelden. Bijvoorbeeld in de zorg of in de ICT. Dankzij de uitdagende opdrachten krijgen ze inzicht in waar hun passies en talenten liggen, en wat voor hen de juiste vervolgopleiding is in het MBO of de HAVO. Deze nieuwe leerweg staat voor een combinatie van denken en doen en bereidt leerlingen voor op de keuze voor, en de overstap naar het vervolgonderwijs.

Start

De SGB gaat binnenkort van start met een praktijkgericht programma. SGB zal de nieuwe leerweg officieel invoeren in het leerjaar 2024-2025 maar start binnenkort een testproject met koraalriffen als thema.

De nieuwe leerweeg wordt officieel in het leerjaar 2024-2025 ingevoerd na afsluiting van de pilots die sinds 2020 gaande zijn. In dat jaar zal ook de officiële naam van de nieuwe leerweg bekend worden gemaakt. Wil je meer weten? Ga dan naar www.sterkberoepsonderwijs.nl