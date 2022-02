Luchtvaart Bonaire, Saba en Sint Eustatius is nog niet terug op niveau van voor de pandemie

KRALENDIJK – In 2021 vlogen ruim 290 duizend passagiers van en naar de vliegvelden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is bijna 60 procent meer dan in 2020, maar nog altijd 36 procent minder dan de ruim 457 duizend passagiers in 2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal vliegtuigbewegingen van en naar deze drie vliegvelden lag met 17,4 duizend ruim 38 procent boven het aantal vluchten uit 2020, maar was ook ongeveer een derde minder dan in 2019.

In juli 2020, toen er geen vliegverbod naar Caribisch Nederland meer was, nam het aantal vluchten van en naar Bonaire toe. Ook sinds het versoepelen van de coronamaatregelen voor het internationale vliegverkeer vanaf 15 mei 2021 gingen de meeste vluchten op Bonaire.

Bonaire

De internationale luchthaven van Bonaire is nog niet terug op het peil van voor de coronacrisis, toen bijna achtduizend vliegtuigen landden en weer opstegen van Flamingo Airport. In 2021 kwam het aantal aankomende en vertrekkende vluchten, de zogenaamde vluchtbewegingen, niet verder dan tienduizend.

Met 5.000 binnenkomende en 5.000 vertrekkende vluchten was 2021 wel een stuk beter dan 2020, toen de coronacrisis begon. Dat jaar werden maar 7.760 vluchtbewegingen geregistreerd.

De vijfduizend binnenkomende vluchten in 2021 brachten in totaal ruim 130.000 passagiers naar Bonaire. Veel minder dan de bijna 192.000 in 2019, maar veel meer dan de 80.000 in 2020.

De drukste maanden vorig jaar waren juli, augustus en december met ieder ruim 550 aankomende vluchten elke maand. Die brachten gemiddeld bijna 17.000 passagiers per maand naar het eiland. Daarmee lijkt Bonaire weer op het niveau van voor de coronacrisis te zijn.

Flamingo Airport op Bonaire ontvangt bijna 90 procent van de luchtvaartpassagiers in Caribisch Nederland. Zowel in 2020 als in 2021 was Flamingo Airport op Bonaire de vierde luchthaven in passagiersvervoer van Nederland, na Amsterdam Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

Sint Eustatius

Sint Eustatius is nog lang niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Was het aantal vliegbewegingen in 2019 nog bijna 6.500, in 2021 staat de teller op 4.200. Ruim meer dan het jaar 2020 toen slechts 3.000 vliegbewegingen werden geregistreerd.

In 2019 waren de bijna 3.200 binnenkomende vluchten goed voor ruim 21.000 passagiers. Vorig jaar brachten de 2.100 gelande toestellen maar 7.600 passagiers naar het eiland.

Saba

Saba daarentegen wist zich goed te herstellen vorig jaar en is wat vliegtuigbewegingen betreft bijna terug op het niveau van voor corona. In 2019 waren er ruim 3.500 aankomende en vertrekkende vliegtuigen. Vorig jaar bleef de teller steken op ruim 3.200 vliegbewegingen.

Maar wat vliegtuigpassagiers betreft is Saba de helft verloren. Bijna 15.000 passagiers kwamen in 2019 nog naar het eiland, vorig jaar was dat nog maar net iets meer dan 7.500.

