Luchtvaart & Reizen Het regent weer klachten bij Jetair Caribbean: Geen enkel vliegtuig operationeel Redactie 20-05-2024 - 1 minuten leestijd

Het enige nog operationele toestel van Jetair staat met pech aan de grond. Foto: ABC Online Media

WILLEMSTAD/KRALENDIJK – Sinds het weekeinde zitten er diverse passagiers van Jetair vast op diverse plekken in het buitenland, nu het enige operationele toestel van de luchtvaartmaatschappij wegens ongepland onderhoud aan de grond staat.

Vluchten naar onder meer Medellín, Sint-Maarten en Aruba hebben daardoor geen doorgang kunnen vinden. Hoewel de maatschappij, zoals te doen gebruikelijk, heel spaarzaam is met het verstrekken van informatie begrijpt ABC Online Media dat er een probleem is aan één van de motoren van het Fokker 70 toestel, dat niet op stel en sprong te verhelpen is.

Het plan is nu om een motor van het andere, niet operationele toestel te halen in de hoop daarmee de nog operationele Fokker weer de lucht in te krijgen. Het slechte nieuws is dat er nog diverse dagen overheen kunnen gaan, voordat het vliegtuig weer operationeel zal zijn.

Klachten

Op diverse sociale media waren veel klachten te lezen, omdat passagiers aangaven dat er niets voor hen geregeld was. Een aantal passagiers dat in Medellín vastzit zou te horen hebben gekregen dat er op korte termijn geen oplossing is en zij zelf tickets dienen te regelen met een andere maatschappij. Dit tot grote verontwaardiging van de betreffende passagiers, omdat zij vinden dat zij hiermee door Jetair aan hun lot worden overgelaten. Ook zou er voor de meeste passagiers niks zijn geregeld als het gaat om overnachtingen in hotels.