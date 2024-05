Luchtvaart & Reizen American Airlines gaat Bonaire dagelijks aandoen in het hoogseizoen Harald Linkels 20-05-2024 - 1 minuten leestijd

Een Airbus A319 op de Flamingo luchthaven. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – American Airlines gaat haar capaciteit naar Bonaire verder uitbreiden en gaat vanaf begin december dagelijks vliegen tussen Bonaire en Miami, en op zaterdag zelfs twee keer.

American Airlines deed de mededeling in het kader van berichtgeving over een uitbreiding van de capaciteit. Zo worden er vluchten toegevoegd naar diverse nieuwe bestemmingen in het Caribisch gebied.

Voor Bonaire gaat het niet om een nieuwe bestemming, maar wel om uitbreiding van het aantal vluchten naar dagelijks. Op verzoek van Bonaire.nu bevestigt TCB-directeur Miles Mercera het nieuws.

Volgens Mercera is het de bedoeling dat de extra vluchten niet alleen plaats vinden rondom de feestdagen, maar dat deze het hele hoogseizoen op het schema blijven. “Daarover zijn wij al enige tijd met American Airlines in gesprek”, aldus Mercera.

Boekingssysteem

Mercera geeft ook aan dat de extra vluchten nog niet in het boekingssysteem geladen zijn en dus nog niet gekocht kunnen worden. “Maar binnenkort komt de officiële bekendmaking en dan moeten ze ook in het systeem verschijnen, aldus Mercera.