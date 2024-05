Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: veel wind, buien met kans op bliksem en onweer Redactie 20-05-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire

KRALENDIJK – Komende week kan Bonaire te maken krijgen met veel bewolking en buien. Ook is de kans op bliksem en onweer aanwezig. De wind waait stevig en zal uit het oosten komen.

De atmosferische omstandigheden bevorderen geleidelijk de ontwikkeling van significante bewolking op Bonaire gedurende de week. Op maandag kan dit ervoor zorgen dat in de ochtend er een lokale bui kan vallen. Ook is de wind op maandag stevig. De kans op een windvlaag van 26 tot 28 knopen is groot. De temperatuur ligt deze week tussen de 27 en 32 graden Celsius.

De wind gaat vanaf dinsdag rustiger worden en ook dan is er een kans op een lokale bui, bliksem en onweer. Op dinsdag en woensdag blijft de wind krachtig. Maar gedurende de week zal deze steeds meer in kracht afnemen.