Luchtvaart & Reizen Sarpa neemt deel baanverlichting mee bij opstijgen vanaf Bonaire Redactie 20-05-2024 - 2 minuten leestijd

Duidelijk zichtbare beschadigingen aan het neuswiel van Sarpa zoals te zien op zondag.

KRALENDIJK – Er vindt sinds zondagochtend een onderzoek plaats naar de omstandigheden van een incident dat zaterdagavond plaatsvond op de start-en-landingsbaan van Flamingo luchthaven op Bonaire.

Een JetStream-vliegtuig dat door Sarpa als luchtambulance voor Fundashon Mariadal werd ingezet, nam naar het zich laat aanzien meerdere lichten mee van de baan, door een verkeerde opstelling van het vliegtuig vóór de start.

Informatie van ABC Online Media lijkt te suggereren dat het toestel de start begon aan de rechterkant van de baan, in plaats van in het midden. Hierbij zijn verschillende blauwe baanlichten beschadigd geraakt. Het Sarpa-toestel liep schade aan het voorste deel van het landingsgestel, zoals te zien is op verschillende foto’s die in het bezit zijn van ABC Online Media.

De banden van de Jetstream zijn in de loop van zondag op de luchthaven van Medellín vervangen, maar inmiddels zou de Colombiaanse luchtvaartautoriteit ook onderzoek doen naar het gebeuren op de luchthaven van Bonaire.

Bonaire International Airport (BIA) is op zondag ook gestart met haar eigen onderzoek, dat nog gaande zijn. Hoewel BIA-directeur Maarten van der Scheer het incident en het lopende onderzoek heeft bevestigd, gaf hij op zondag aan dat er in deze fase nog geen specifieke informatie kan worden verstrekt. Ook bevestigt hij niet dat het gaat om een toestel van Sarpa.

Informatie van ABC Online Media suggereert verder dat de piloten van de JetStream mogelijk gedesoriënteerd waren en geen goed zicht hadden op hun positie op de baan tijdens het opstijgen, maar ook niet tijdens het eerste gedeelte van de vlucht. Zo overvloog het toestel een gedeelte van het eiland, dat normaal gesloten is voor luchtverkeer.

Meerdere incidenten

Hoewel verder onderzoek precies zal aantonen wat er zaterdagavond is gebeurd, is dit zeker niet de eerste keer dat Sarpa betrokken is bij een ernstig incident. In de periode 2018-2019 waren er minstens 3 ernstige incidenten waarnaar de Colombiaanse Aeronautica Civil onderzoek deed, waarvan de rapporten ook in het bezit zijn van ABC Online Media.

In de komende dagen is meer informatie te verwachten over de exacte toedracht van het incident.