Bonairiaanse voetbalbond start zaalvoetbalcompetitie voor meisjes en vrouwen

KRALENDIJK – Zaterdag 27 november start Federashon di Futbol Boneriano (FFB) een zaalcompetitie voor meisjes en vrouwen. Het nieuwe initiatief van de voetbalbond hoopt het damesvoetbal op Bonaire een boost te geven.

FFB gaat de komende periode twee competities organiseren. De ene competitie is voor meisjes tussen de 9 en 12 jaar oud. Wedstrijden van de deelnemende teams zullen plaatsvinden op de zondag. Op de zaterdag begint de competitie voor meisjes en vrouwen van 13 jaar en ouder. De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal.

Vrouwenvoetbal op Bonaire

De Bonairiaanse voetbalverenigingen zetten zelf steeds vaker damesteams op. Voor de meisjes tussen 9 en 12 jaar doen bijvoorbeeld verenigingen Atletiko Tera Cora, Real Rincon, Uruguay en Juventus mee. Voor de dames vanaf 13 jaar doet Atletiko Flamingo mee met twee teams en het vrouwenteam van SV Vespo, de Rincon Diamonds.

Voorheen speelden veel meisjes nog in gemengde teams omdat er nog geen eigen competitie was. De speelsters trainden we bij de senioren, maar hadden geen wedstrijden. Dat werkte dan ook door op de trainingen want er was geen duel om naar uit te kijken. Nu is er voor zaalvoetbal gekozen om genoeg teams op de been te krijgen, later hoopt FFB ook een veldcompetitie op te zetten.

Door vrouwenvoetbal op het eiland te promoten wil de voetbalbond kinderen en volwassen meer aan het sporten te krijgen. Meer bewegen helpt bij een gezonde levensstijl en voorkomt op de latere leeftijd ongemakken. De afgelopen twee jaar is door corona wel gebleken hoe belangrijk beweging en een goede gezondheid is. Daarnaast is sporten in teamverband ook erg gezellig en leren de speelsters leeftijdsgenoten kennen.

Zaterdag start de zaalcompetitie om 15:00 uur in de sporthal aan de Kaya Amsterdam. Op de zondag beginnen de wedstrijden ook om 15:00 uur. Drie weekenden lang zullen de speelsters de wedstrijden afwerken. De nummers 1 en 2 van de competitie spelen het weekend erop de finale. Toeschouwers zijn welkom als ze zich aan de coronaregels houden.

Meisjes en vrouwen die ook graag willen voetballen, kunnen contact opnemen met de deelnemende verenigingen, of de Bonairiaanse voetbalbond door een mailtje te sturen naar [email protected]

