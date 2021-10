Bonaire krijgt toch QR-code voor evenementen

KRALENDIJK- In tegenstelling tot eerdere uitspraken van gezaghebber Edison Rijna, maakt Bonaire zich nu toch op voor het gebruik van de QR-code bij grote evenementen op het eiland.

De gezaghebber maakte het voornemen afgelopen week bekend tijdens de persconferentie en is in overeenstemming met het beleid dat ook in Nederland en buureiland Curaçao wordt gehanteerd.

Aanvragen

De QR-code moet door de burgers worden aangevraagd. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren, door te bellen met het contactcenter. Voor het verkrijgen van de QR-code moet de aanvrager zowel het vaccinatiebewijs, paspoort en identiteitskaart bij de hand hebben.

Na het telefonisch aanvragen, kan de QR-code bij het sportcomplex aan de Kaya Amsterdam worden opgehaald.

