Zaterdag Open Dag Fundashon Kunuku Kakelvers

KRALENDIJK – Aanstaande Zaterdag 2 oktober is de jaarlijkse “FKK OPEN DAG” bij Fundashon Kunuku Kakelvers. Om geld in te zamelen organiseren zij de “FKK altijd prijs loterij”.

Loten zijn ter plekke te koop voor $10,-. Ondernemers en particulieren hebben de prijzen beschikbaar gesteld. Het gaat om watersport-, surf-, kiteboarding- en duiklessen, golf clinics en complete danscursussen. Eilandtours en boottochten, snorkel- en sunset diner tours.

Ook is er een dagje met een luxe cabrio of golfkar over Bonaire rijden of een luxe hotel overnachting te winnen. Complete restaurantdiners en lunches zijn te winnen. Cocktails en ijscoupes, kleding en sieraden, beauty- en kappersbehandelingen. Elektrische keukenapparatuur, huis- en interieurartikelen, designerzonnebrillen, de allerleukste knuffels en waardebonnen.

De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan de bouw van het nieuwe, kleinschalige FKK Honden & Katten ziekenhuis. De open dag is van 10.00 tot 15.00 uur op Flor di Cuba #40

