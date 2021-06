Eerste leergang FINEC afgerond met groot aantal ketenpartners in Caribisch Nederland

Op de bovenstaande foto zijn de cursisten van diverse ketenpartners te zien na de afronding van de FINEC-leergang.

( KPCN, KMar, MCB, Havenmeester, Directie Toezicht en Handhaving, Openbaar Ministerie, Belastingdienst CN en de Rijksrecherche, Financial Intelligence Unit (FIU), ICUC.)

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft samen met de Inter-Continental University of the Caribbean en met financiële steun van het Openbaar Ministerie een 3-jarige leergang voor alle partners in de signalering en strijd tegen financiële criminaliteit ontwikkeld en gerealiseerd. Aan de leergang nemen ook Aruba, Curaçao en Sint-Maarten deel.

Wereldwijde groei en ontwikkeling op financieel gebied, daarmee ook ontwikkelingen in financiële criminaliteit vraagt om kennisontwikkeling en meer samenwerking in de netwerken op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit (FINEC).

Het College van Korpschefs heeft afgesproken dit initiatief de komende jaren te omarmen en te steunen. Politiecollega’s en partners kunnen deze leergang die verzorgd wordt door Prof. Drs. Wagner en Prof. Dr. Cijntje volgen. De komende 3 jaar wordt elk jaar op alle landen deze leergang gegeven met als doel een breed netwerk te vormen tegen deze vorm van criminaliteit, kennisontwikkeling en samenwerking tussen de partners te bevorderen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft ook een aparte unit FINEC met taakaccenthouders opgericht en hoopt door deze ontwikkeling financiële opsporing te versterken en Caribisch Nederland veiliger te maken. Na de aftrap in Aruba, was het de afgelopen weken de beurt aan Caribisch Nederland. Er waren veel deelnemers en de tevredenheid van de deelnemers was groot. Dit is een belangrijke stap geweest en volgend jaar start deze leergang dus weer opnieuw.

