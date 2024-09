Vacatures Bonaire Praktijkmanager huisartsenpraktijk op Bonaire Redactie 18 september 2024

Vacature: Praktijkmanager Huisartsenpraktijk (32-40 uur)

Locatie: Primary Care Caribbean (PCC), Bonaire

Functieomschrijving

Als praktijkmanager ben jij de drijvende kracht achter de praktijk, waarbij je zorgt dat alles soepel verloopt. Jouw focus ligt op:

Personeelsbeheer

Management & organisatie

Kwaliteitsbewaking van het zorgproces

Facilitaire ondersteuning

Je ondersteunt en ontzorgt de huisartsen en collega’s, zodat zij optimale zorg kunnen leveren aan patiënten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verbeteren en innoveren van werkprocessen en het personeelsbeleid. Je onderhoudt externe contacten met relevante zorgpartners.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste en ervaren praktijkmanager met uitstekende communicatieve vaardigheden. Bij voorkeur heb je een Caribische achtergrond of een sterke binding met de regio en cultuur van de eilanden.

Profiel:

Afgeronde relevante hbo-opleiding, aangevuld met een managementopleiding

Minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring

Ervaring in eerstelijnszorg

Sterke teamspeler met een flexibele en proactieve instelling

Communicatief vaardig in Papiaments en Nederlands (Spaans en Engels is een pré)

Wat bieden wij?

Uitdagende en afwisselende functie

Lokale arbeidsvoorwaarden conform de CAO in de zorg op Bonaire

Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling

Dienstverband bij een onafhankelijke zorgorganisatie

Over PCC

Primary Care Caribbean ondersteunt huisartsenpraktijken op Bonaire op organisatorisch, faciliterend en inhoudelijk niveau. Als praktijkmanager werk je binnen een of meerdere huisartsenpraktijken op Bonaire en/of op de huisartsenpost.

Uw partner in eerstelijnszorg op Bonaire

Primary Care Caribbean (PCC) is een onafhankelijke organisatie die huisartsenpraktijken ondersteunt en bijdraagt aan het uitbreiden van het zorgaanbod in de eerstelijns gezondheidszorg. Als nieuwe speler in Caribisch Nederland is PCC volop in ontwikkeling, met als doel hoogwaardige en samenhangende zorg te leveren aan de inwoners van Bonaire.

Samenwerking voor de beste zorg

De beste zorg voor patiënten ontstaat door samenwerking. PCC faciliteert samenwerking tussen huisartsen, zorgprofessionals en zorginstellingen om samenhangende en kwalitatieve zorg te waarborgen voor de bevolking van Bonaire.

PCC biedt ondersteuning op diverse gebieden:

Zorggroepactiviteiten

Huisartsenpost

Deskundigheidsbevordering

Praktijkmanagement

ICT-ondersteuning

Met deze ondersteuning helpt PCC huisartsenpraktijken om de zorg op Bonaire te verbeteren en uit te breiden.

Interesse?

Reageer vóór 1 oktober 2024 via e-mail naar: sollicitaties@pccarib.com. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Bij aanstelling vragen we om referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen?

Neem contact op met Louella Rooijer (algemeen manager PCC) via info@pccarib.com of bel naar +599 7175577.

Meer informatie: www.pccarib.com

