Vacatures Bonaire Vacature Sous-Chef Melanie Zandwijk 20 september 2024

Bij Delfins Beach Resort verwelkomen we onze gasten met open armen en helpen we hen ons resort en het eiland te ontdekken. Wil jij hier een cruciale rol in spelen? Voor ons nieuwe restaurant zoeken wij per 1 juli een enthousiaste en gedreven:

Sous-Chef (36-40 uur)

Wie ben jij?

Je hebt passie voor kwaliteit en staat te popelen om onze gasten te verrassen met heerlijke gerechten. Samen met de Chef-kok en de keukenbrigade zorg jij ervoor dat onze gasten, bewoners van het eiland en bezoekers genieten van een culinaire ervaring waar ze naar terugverlangen.

Wat ga je doen?

Samen met de Chef-kok ontwikkel je menu’s en recepten.

Je bent verantwoordelijk voor inkoop en motiveert de keukenbrigade.

Je verzorgt ontbijt, lunch, diner, zwembadservice en events in ons Event Centre.

Samen met het team streef je naar werkplezier, snelle service, kwaliteit en financieel resultaat.

Wat vragen wij?

Ervaring als zelfstandig werkend kok en klaar voor de volgende stap.

Gastvrijheid in je DNA, met oog voor detail en kwaliteit.

Je hebt kennis van nieuwe smaken en technieken.

Je bent een echte teamspeler en oplossingsgericht.

Communicatie met de bediening voor een vlekkeloze service.

Kostenbewust en efficiënt in het bereiden van smaakvolle gerechten.

Bekend met voedselveiligheid, arbo- en hygiëne-eisen.

Bereid om te werken in wisselende diensten (avonden/weekenden).

Je spreekt Nederlands of Engels, kennis van Papiamentu en Spaans is een plus.

Wat bieden wij?

Een gezellig en gemotiveerd team.

Een mooi salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spaarregeling, kortingen bij onze partners en ontwikkeling via de Delfins Academy.

Over Delfins

Delfins Beach Resort heeft een eigen strand, twee grote zwembaden, toprestaurants en een grote gym. We dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit van Bonaire met ons initiatief Bloom Back Bonaire. Ons doel is elke gast een onvergetelijk verblijf te bieden en hen Bonaire te laten omarmen.

Solliciteer nu!

Wil je werken op een plek die aanvoelt als vakantie en waar veel aandacht is voor jouw welzijn en ontwikkeling? Stuur je motivatie en cv (in één document) naar werk@delfinsbeachresort.com.

Meer weten over de functie? Neem contact op met onze HR Manager Angela via bovenstaand e-mailadres of bel +599 715 5002.

0