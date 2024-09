Sport & Vrije tijd Bonaire maakt zich op voor eerste rugbywedstrijd ooit tegen Curaçao Hans Hofstra 22-09-2024 - 2 minuten leestijd

Bonaire maakt zich op voor de eerste rugbywedstrijd ooit.

KRALENDIJK – Op zaterdag 28 september wordt er geschiedenis geschreven op Bonaire met de allereerste rugbywedstrijd van het eiland. Het team van de Bonaire Rugby Federation neemt het op tegen de Lycans uit Curaçao. De wedstrijd vindt plaats in het Stadion Playa aan de Kaya Betico Croes en begint om 18:00 uur.

Ghislaine Makaai die coach en bestuurslid is, laat er het volgende over weten: “We zijn pas de laatste jaren de sport hier op het eiland aan het beoefenen. De laatste twee jaar zijn we flink aan het groeien. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een academy hier opgericht voor kinderen. De wedstrijd die hier wordt georganiseerd is voor heren. Maar we hebben op Bonaire ook dames die de sport beoefenen. We proberen deze groep verder te laten groeien. Iedereen die interesse heeft kan eens mee doen. Je hoeft niet bijvoorbeeld al een bepaalde conditie te hebben.”

De sport rugby krijgt steeds meer deelnemers op Bonaire

Deze eerste wedstrijd die op Bonaire wordt georganiseerd is een Rugby Sevens-wedstrijd, een snellere en intensievere variant van rugby die gespeeld wordt met zeven spelers per team. “Het is erg leuk om te komen kijken. Het is namelijk bijzonder om bijvoorbeeld tackels te zien. Het wordt een leuke avond met veel goals en try’s,” aldus Makaai.

