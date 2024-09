Vakantie & Toerisme Boek nu snel een last minute vakantie naar zonnig en warm Bonaire Inge Poorthuis 22-09-2024 - 2 minuten leestijd

Strand Bonaire | Foto ABC Online Media

Ben jij het natte weer in Nederland helemaal zat? Op Bonaire schijnt -bijna- altijd de zon! En ook de temperaturen zijn op dit tropische eiland heerlijk. Boek nu snel een last minute vakantie naar zonnig en warm Bonaire.

De zomer in Nederland is misschien niet wat je er van gehoopt had. Bijna dagelijks regen en ook de temperaturen blijven achter, vergeleken met een normale Nederlandse zomer. Vakantie vieren in Nederland is dan ook nu geen pretje. Zelfs wanneer je verder Europa intrekt blijft de kans op slecht weer groot.

Bonaire is zonnig en warm

Bonaire heeft een heerlijk klimaat. Het hele jaar is het rond de 32 graden Celsius. Ook schijnt de zon bijna iedere dag. En als het dan een keer regent, dan is het vaak een korte heftige bui. Maar binnen de kortste keren is het weer droog en gaat het leven weer door op dit tropische eiland.

Op het eiland is van alles te doen. Denk bijvoorbeeld aan duiken of snorkelen. Maar ook andere watersporten zijn goed vertegenwoordigd op het eiland. Zo kun je op Bonaire ook surfen en kitesurfen. Daarnaast kun je verschillende excursies boeken. Bezoek bijvoorbeeld het Washington Slagbaai Nationaal Park of verken met een kajak het mangrove gebied.

Boek nu snel een last minute vakantie naar zonnig en warm Bonaire

Wil jij ook de natte Nederlandse zomer ontvluchten? Boek dan nu snel een last minute vakantie naar het zonnige en warme Bonaire. Hier vind je de leukste last minutes naar het eiland. Geen keuze kunnen maken? Hier vind je nog meer mooie vakanties naar Bonaire.

