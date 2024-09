Onderwijs Diploma’s rekencoördinatoren uitgereikt op Bonaire Redactie 22-09-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op vrijdag 20 september ontvingen leerkrachten van alle scholen van het Rooms-katholiek onderwijs en de Scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (SOOB) hun post-hbo-diploma als rekencoördinator. Tijdens een feestelijke ceremonie werden de kersverse rekencoördinatoren gehuldigd door hun docenten.

De opleiding tot rekencoördinator werd georganiseerd door het Marnix Onderwijs Centrum uit Utrecht, dat al meer dan tien jaar nauw samenwerkt met de RK- en openbare scholen op Bonaire om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verbeteren. Leerkrachten volgden een intensief programma, waarin zij niet alleen hun eigen kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde uitbreidden, maar ook werden getraind in het begeleiden van hun collega’s. Het programma bestond uit tien online bijeenkomsten en drie werkbezoeken, waarbij onderwerpen als vakdidactiek, gecijferdheid, communicatie en beleid centraal stonden.

“Deze rekencoördinatoren hebben hard gewerkt om zich de benodigde vaardigheden eigen te maken,” vertelde Henk Logtenberg, een van de uitvoerende docenten van de opleiding. “Ze zijn nu uitgerust om niet alleen hun eigen lessen te verbeteren, maar ook hun collega’s en het schoolmanagement te ondersteunen in het rekenonderwijs. Dit is een grote stap voorwaarts voor het onderwijs op Bonaire.”

Unieke samenwerking tussen RK- en SOOB-scholen

De post-hbo-opleiding werd in het voorjaar van 2023 gestart op initiatief van de Stichting Birgen Maria Onderwijs. Aanvankelijk richtte het programma zich op leerkrachten van de RK-scholen, maar door de deelname van SOOB ontstond er een unieke samenwerking tussen de RK- en openbare scholen. “Deze samenwerking is echt bijzonder,” zei Erica de Goeij, een van de opleidingsdocenten. “Het is niet vaak dat scholen uit verschillende onderwijssystemen zo nauw samenwerken aan een gezamenlijk doel. Dit project laat zien dat er veel kracht zit in samenwerking en het delen van kennis.”

Voorbereid op de toekomst

Tijdens de werkbezoeken kregen de leerkrachten praktische ervaring met lesbezoeken en de toepassing van Lesson Study. Ook organiseerden en gaven ze workshops voor hun collega’s, waarin ze hun nieuwe kennis en inzichten deelden. “Het is inspirerend om te zien hoe deze leerkrachten niet alleen hun eigen vakinhoudelijke kennis hebben vergroot, maar ook zijn uitgegroeid tot leiders binnen hun scholen,” aldus Logtenberg. “Ze zijn nu in staat om hun collega’s te begeleiden en te ondersteunen bij het verbeteren van het rekenonderwijs.”

Diploma-uitreiking: een feestelijke afsluiting

De diploma-uitreiking vond plaats in een feestelijke sfeer, waarbij niet alleen de leerkrachten, maar ook hun familie en schooldirecteuren aanwezig waren. De docenten Henk Logtenberg, Carla Rietberg en Erica de Goeij zetten de gediplomeerde rekencoördinatoren in het zonnetje en benadrukten het belang van hun werk voor de toekomst van het onderwijs op Bonaire. “Het was een eer om deze groep leerkrachten te begeleiden,” zei Carla Rietberg. “Ze hebben allemaal keihard gewerkt en laten zien dat ze klaar zijn voor de uitdagingen die voor ons liggen. We zijn ontzettend trots op hen.”

