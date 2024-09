Defensie Marine: Twee drugsvangsten in drie uur Redactie 22-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Defensie

WILLEMSTAD – Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft zaterdag binnen drie uur tijd twee snelle smokkelschepen onderschept nabij de ABC-eilanden. Hierbij zijn zeven verdachten aangehouden en is in totaal ongeveer 1.790 kilo cocaïne in beslag genomen.

Op de vroege zaterdagochtend ontdekte een patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied een verdacht snel vaartuig op de Caribische Zee. De Zr.Ms. Holland reageerde direct en zette haar snelle onderscheppingsboten in. Bij het zien van deze boten dumpten de vier smokkelaars hun drugspakketten in zee, stopten hun boot en gaven zich over. Aan boord bevonden zich drie Venezolaanse mannen en een Colombiaanse man, die ongeveer 1.290 kilo cocaïne vervoerden.

Kort nadat de verdachten en de drugs aan boord van het marineschip waren gebracht, detecteerde het schip dankzij zijn radarsystemen een tweede snel smokkelschip. Deze drie smokkelaars, allen Venezolaanse mannen, gaven zich niet zomaar over en dumpten eveneens hun lading in zee. Na gerichte schoten op de motoren kwam de boot tot stilstand. De bemanning van de Zr.Ms. Holland wist bij deze actie ongeveer 500 kilo cocaïne uit het water te halen.

De verdachten en de drugs van de eerste onderschepping zijn op Curaçao overgedragen aan het Korps Politie Curaçao. Die van de tweede actie zijn op Bonaire overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Nederland. De in beslag genomen drugs zijn inmiddels vernietigd.

Zr.Ms. Holland fungeert als stationsschip in het Caribisch gebied en werkt bij antidrugsoperaties samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied. Deze twee succesvolle onderscheppingen werden uitgevoerd in opdracht van de Kustwacht Caribisch Gebied.

