Boekwinkel Addo’s sluit de deuren

Addo’s in zijn boekwinkel toen deze nog in de Kaya Grandi gevestigd was. Foto: Addo Stuur.

Kralendijk- Addo’s Books, Toys and Gifts, zoals de winkel officieel heet, sluit de deuren op Bonaire.

Dat maakt eigenaar Addo Stuur bekend in een schrijven aan pers en klanten. De winkel heeft in totaal twaalf en een half jaar bestaan.

“Door twee slechte jaren in mijn afwezigheid en de invloed van Corona was de winkel helaas niet meer voort te zetten. De laatste zes weken Corona winkelsluiting hebben het laatste zetje gegeven”, schrijft stuur.



Volgens Stuur is de winkel ruim twaalf en half jaar geleden gestart als enig boekwinkeltje in de Kaya Grandi. Later ging Addo’s ook speelgoed en kantoorartikelen gaan verkopen.



“We hebben mooie tijden beleefd met veel boekpresentaties in de winkel en een prachtig assortiment gespecialiseerd op Caribische boeken. Ik wil graag alle klanten bedanken, maar ook iedereen die bij ons hebben gewerkt”, zegt Stuur over de sluiting.

Ruimte

Addo’s Books, Toys en Gifts was eerder verhuisd van de vestiging in het centrum naar de Kaya Industria. Indertijd meende stuur dat de extra ruimte en de aanwezigheid van parkeerplaatsen, iets waar in het centrum permanent gebrek aan is, gunstig zou uitpakken. Dat is helaas onvoldoende het geval geweest.

Lees ook: