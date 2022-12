Eerste netwerkbijeenkomst Konektando voor ondernemers op Bonaire een succes

KRALENDIJK – Gisteravond werd onder grote belangstelling voor het eerst de netwerkbijeenkomst Konektando gehouden door BusinesSpark. Tijdens de bijeenkomst bij BusinesSpark Playa kwamen genodigden, waaronder deelnemers van de Business Incubator en ondernemers, samen om met elkaar kennis te maken. Ook werden tijdens de bijeenkomst certificaten uitgereikt aan deelnemers van diverse marketingcursussen.

De Business Incubator is opgezet door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om startende, lokale ondernemers te stimuleren en te ondersteunen. De nieuwe ondernemers kunnen onder ander gebruik maken van gedeelde werkplekken bij BusinesSpark Playa, coaching, cursussen volgen en met elkaar netwerken.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in toekomstige evenementen en trainingen kunnen zich aanmelden via [email protected]. De gratis trainingen voor (startende) ondernemers worden in het Papiaments gegeven. De netwerkbijeenkomsten zullen meerdere keren per jaar worden georganiseerd.